ETV Bharat / state

दिसंबर में शिमला शहर में अब नहीं रही बर्फबारी की आस! चौका देंगे पिछले 10 सालों के आंकड़े

सूखा बीत रहा शिमला में दिसंबर ( ETV Bharat )

शिमला: कुछ साल पहले तक दिसंबर महीने में शिमला शहर में बर्फ की सफेद चादर में ढकी छतें, पेड़ों पर जमी बर्फ और सड़क किनारे लगे बर्फ के ढेर ये सब नजर आता था. कुफरी, रिज मैदान, माल रोड, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हल्का नीला आसमान और ठंडी हवा ये नजारे मिलकर शिमला को पहाड़ों की रानी बनाते हैं. है, लेकिन अब ये सब शिमला में देखने को बहुत कम मिल रहा है. शिमला शहर की पहाड़ियां जो कभी दिसंबर आते ही बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लिया करती थी, आज बिना बर्फबारी से सूनी पड़ी हैं और पर्यटकों की राह देख रही हैं. दिसंबर के महीने में बर्फ के फाहे गिरते ही शिमला में बाहरी राज्यों के पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब बीते तीन सालों से नजारे देखने को नहीं मिलते. इस साल भी दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन आसमान से एक भी बर्फ का फाहा नहीं गिरा. मौसम के इस बदले मिज़ाज ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को निराश किया है, बल्कि उन सैलानियों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है, जो दिसंबर में बर्फ की चादर बिछने की उम्मीद लिए शिमला आते हैं. सूखा बीत रहा शिमला में दिसंबर (ETV Bharat) 20 दिसंबर के बाद ही होती है बर्फबारी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि 'पिछले 10 साल की आंकड़े देखने पर पता चलता है कि शिमला शहर में 20 दिसंबर के बाद ही बर्फबारी होती है. ओवरऑल दिसंबर में एक या दो स्पेल बर्फबारी के देखे गए हैं. हालांकि बीते 4 वर्षों में दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक देखें तो इस दौरान वर्ष 2022, 2023, 2024 में 3 सालों में कोई बर्फबारी दर्ज नहीं की गई है. इसी तरह से वर्ष 2021 में भी दिसंबर में हल्की बर्फबारी हुई थी. 2014 में तीन स्पेल बर्फबारी के दर्ज किए गए थे. इस दौरान कम्युलेटिव 40 सेंटीमीटर के आसपास बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी. शिमला शहर या हिमाचल में दिसंबर के थर्ड वीक में ही बर्फबारी की संभावना रहती है. कुछ वर्ष ऐसे भी रहे हैं जब 12 या 13 दिसंबर के आसपास बर्फबारी दर्ज की गई है. इसमें 2012 में और वर्ष 2018 में सेकेंड वीक में बर्फबारी का एक स्पेल देखा गया है. 2010 से वर्ष 2024 तक सबसे अधिक 38 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है. 2012 में दिसंबर में बर्फबारी के 2 स्पेल हुए और 9 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी. 2018 में 2 स्पेल में 7.1 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई. 2019 में 20 सेंटीमीटर, 2020-2021 में भी मात्र 1 सेंटीमीटर बर्फबारी दिसंबर माह में रिकॉर्ड की गई थी.' 2012 से 2025 तक के आंकड़े (ETV Bharat) ग्लोबल वार्मिंग से वेस्टर्न डिस्टरबेंस हो रही प्रभावित एक्सपर्ट समय पर बर्फबारी न होने की वजह ग्लोबल वॉर्मिंग को मानते हैं. धरती पर तापमान बढ़ने के कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बारिश और बर्फबारी होती है. पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में भूमध्य सागर के आसपास बनने वाला एक कम दबाव का क्षेत्र होता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत में प्रवेश करता है. इसके साथ आने वाली नमी और ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव ले आती हैं. दिसंबर महीने में अभी तक दो से तीन बार सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहे हैं। जिसका दायरा और प्रभाव कम रहा है। जिससे इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा व कुल्लू में कुछेक स्थानों पर ही हल्की बर्फबारी हुई है. ग्लेशियर हो रहे प्रभावित हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष कुलभूषण अभिमन्यु का कहना है कि 'हिमाचल में सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश और बर्फबारी वेस्टर्न डिस्टरबेंस से ही होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी प्रभावित हुई है, जिस कारण बर्फबारी कम हो रही है. हिमाचल में 13 जनवरी से पहले गिरने वाली बर्फ ही जमीन पर अधिक समय के लिए टिकती, जो ग्लेशियरों को भी फीड करती है. लेकिन अब बर्फबारी कम होने से इसका प्रभाव ग्लेशियर पर भी दिखने लगा है.'