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रांची सिटी बस सेवा अब भी बेपटरी! पुरानी बस बंद होने के बाद हालात जस के तस, नई बसों पर अपडेट का इंतजार

रांची: राजधानी रांची में सिटी बस सेवा को लेकर हालात में अब तक कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है. कुछ समय पहले 17 पुरानी बसों के बंद होने के बाद जो संकट खड़ा हुआ था, वह आज भी लगभग वैसा ही बना हुआ है. ताजा स्थिति यही बताती है कि बसों की संख्या सीमित है और संचालन अब भी पूरी तरह नियमित नहीं हो पाया है.

कई रूट पर संचालित नहीं हो रही बस

नगर निगम की बसें कागजों पर भले सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक चलने का दावा करती हो लेकिन जमीनी हकीकत में यात्रियों को अब भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है. कई रूट पर बसें या तो कम चल रही हैं या समय पर नहीं पहुंचतीं है, जिससे रोजमर्रा के यात्रियों खासकर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और बुजुर्गों की परेशानी लगातार बनी हुई है.

रांची में सिटी बस सेवा को लेकर डिप्टी मेयर का बयान (Etv bharat)

बसों में मेंटेनेंस की कमी

फिलहाल 2016 में खरीदी गई पुरानी बसों में से कुछ ही बसें कचहरी से धुर्वा रूट पर सीमित रूप से संचालित हो रही हैं. इन बसों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है कई बसों में सीटें टूटी हैं, खिड़कियां जर्जर हैं और भीड़ इतनी अधिक होती है कि यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है. मेंटेनेंस की कमी के कारण बड़ी संख्या में बसें पहले ही अनफिट हो चुकी हैं और स्थिति में सुधार के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे है.

निगम को राजस्व का नुकसान

वहीं एक और गंभीर पहलू सामने आया है कि वर्तमान में जो बसें संचालित हो रही हैं, उनसे रांची नगर निगम को अपेक्षित राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है. कई बसों में न तो यात्रियों का टिकट काटा जा रहा है और न ही उन्हें कोई रसीद दी जा रही है. ऑटो और टेंपो की तरह सीधे नकद किराया लेकर यात्रियों को बीच रास्ते में उतार दिया जाता है. ऐसे में निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है लेकिन इस व्यवस्था की निगरानी करने वाला कोई ठोस तंत्र फिलहाल सक्रिय नजर नहीं आता.