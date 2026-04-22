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सरिस्का के अलवर बफर रेंज में पानी व भोजन की नहीं कमी, तेज गर्मी में जलस्रोतों पर बाघों की बढ़ी साइटिंग

सरिस्का बफर रेंज के लिवारी ट्रैक पर बाघिन एसटी–19 अपने चार शावकों के साथ एक वाटर हॉल्स के पास गर्मी से राहत लेते दिखाई दी.

Tigress and cub at the waterhole
वाटरहॉल पर बाघिन व शावक (Courtesy - CCF Sariska Sangram Singh Katiyar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 2:24 PM IST

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अलवर: जिले में इन दिनों तापमान 40 डिग्री को छू रहा है. ऐसे में झुलसाती गर्मी से राहत पाने के लिए सभी को पानी या ठंडी जगह की तलाश रहती है. सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ एवं ​अन्य वन्यजीव गर्मी से राहत पाने के लिए जलस्रोतों के इर्द–गिर्द दिखाई पड़ रहे हैं. सरिस्का बफर रेंज के लिवारी ट्रैक पर पर्यटकों को बाघिन एसटी–19 अपने चार शावकों के साथ एक वाटर हॉल्स के पास गर्मी से राहत लेते दिखाई दी. हालांकि बाघिन एसटी–19 पहले भी कई बार बफर रेंज में अपने शावकों के साथ पर्यटकों को दिखाई दे चुकी है.

पानी की उपलब्धता की मॉनिटरिंग: सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर व सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का बाघ परियोजना के बफर रेंज में इन दिनों बाघिन एसटी-19 और उसके चार शावकों की अच्छी साइटिंग हो रही है. उन्होंने बताया कि अलवर बफर क्षेत्र में बाघों व अन्य वन्यजीवों के लिए प्रे बेस और पानी की समुचित व्यवस्था सरिस्का प्रशासन की ओर से की गई है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को सरिस्का के बफर क्षेत्र में सफारी करने आए पर्यटकों को बाघिन एसटी–19 व चार शावकों की बारा–लिवारी ट्रैक के पास एक वाटर हॉल्स पर साइटिंग हुई है. बाघिन एवं शावक काफी देर तक वाटर हॉल्स पर तेज गर्मी से राहत लेते दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि गर्मी में वाटर हॉल्स पर पानी की उपलब्धता की मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं स्टाफ को वाटर हॉल्स पर पानी की व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि बाघिन एसटी–19 अपने शावकों के साथ सोमवार को भी दिखाई दी थी.

वाटरहॉल पर प्यास बुझाती बाघिन (Courtesy - CCF Sariska Sangram Singh Katiyar)

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सरिस्का में टाइगर ऑल टाइम हाई: सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब टाइगर की संख्या 50 के पार हो गई है. वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ, बाघिन एवं शावक हैं. यह संख्या सरिस्का के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इससे पूर्व इतनी संख्या में टाइगर सरिस्का में कभी नहीं रहे. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयास से सरिस्का टाइगर रिजर्व अब एनसीआर क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है.

Tigress and cub in the forest
जंगल में बाघिन व शावक (Courtesy - CCF Sariska Sangram Singh Katiyar)

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गर्मी में वाटर हॉल्स पर दिखते हैं बाघ: तेज गर्मी के दौरान ज्यादातर वन्यजीव एवं पशु जलस्रोतों के पास दिखाई देते हैं. कारण है कि दिन के समय तेज धूप व गर्मी से बचने के लिए वन्यजीव पानी की तलाश में रहते हैं. यही कारण है कि बाघ, पैंथर हो या अन्य वन्यजीव वाटर हॉल्स के आसपास दिखाई देते हैं. तेज गर्मी से बचने के लिए बाघ व अन्य वन्यजीव खुले जंगल के बजाय घने जंगल की ओर कूच जाता है. घने वन क्षेत्रों में पेड़ों की हरियाली, नदी, नाले की ठंडक होने से गर्मी में वन्यजीवों को राहत मिलती है.

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अलवर जिले में झुलसाती गर्मी का दौर शुरू: अलवर जिले में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते इन दिनों दोपहर के समय 40 डिग्री के पास पारा पहुंच रहा है. गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से उपाय शुरू किए गए हैं. हीटवेव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दिन के समय तेज धूप से बचने की सलाह दी है. वहीं तेज गर्मी को देखते हुए सरिस्का टाइगर रिजर्व में वाटर हॉल्स पर पानी की उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं.

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WATER HOLES IN SARISKA RESERVE
सरिस्का में टाइगर ऑल टाइम हाई
TIGRESS 19 SIGHTING WITH CUBS
TIGRESS WITH CUBS AT WATER HOLES

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