वैश्विक संकट के बीच छत्तीसगढ़ में दवाइयों की कमी नहीं, CGMSC अध्यक्ष दीपक म्हस्के का बयान
छत्तीसगढ़ में दवाइयों का पूरा स्टॉक है. यह बयान सीजीएमएससी चेयरमैन दीपक म्हस्के ने दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 4:40 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक म्हस्के बालोद के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और युद्ध की स्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ में दवाइयों की कोई कमी नहीं है. अभी भले की स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो लेकिन छत्तीसगढ़ में दवाइयों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. सरकार हर तरह की स्थिति के लिए तैयार है.
दवाई की कमी के अफवाह को किया खारिज
दीपक म्हस्के ने वैश्विक हालातों पर मीडिया से चर्चा की. उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं वापस पटरी पर लौट रही हैं और सुचारू रूप से काम चल रहा है. दवाइयों की उपलब्धता को लेकर उड़ रही अफवाहों और चिंताओं को उन्होंने पूर्ण रूप से खारिज किया.
मैं मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष हूं, इसलिए यह जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भले ही वैश्विक परिस्थितियां हमारे कम अनुकूल हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में दवाइयों की कोई किल्लत नहीं होगी. इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी है- दीपक म्हस्के, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन
दीपक म्हस्के का कांग्रेस पर निशाना
दीपक म्हस्के बालोद के तंदुला इको टूरिज्म रिसॉर्ट में आयोजित भारतीय जनता पार्टी संगठन भिलाई के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए थे. इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना रह गया है. ऐसे वैश्विक संकट के समय में विपक्ष को सरकार को घेरने और पैर खींचने के बजाय देशहित में सरकार के साथ खड़े होकर काम करना चाहिए. उन्होंने भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि आज हमारी विदेश नीति इतनी प्रभावशाली है कि भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है. यही वजह है कि आज विश्व का हर देश भारत से मित्रता करने को आतुर है.
दीपक म्हस्के ने छत्तीसगढ़ में दवाई के स्टॉक की कमी के सवाल को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया है कि दवाओं का प्रदेश में पूरा बैकअप है. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है.