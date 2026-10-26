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सुल्तानपुर के सरकारी ब्लड बैंक में SDP की सुविधा नहीं; हर महीने 1600 यूनिट खून की डिमांड

सुल्तानपुर में हर महीने 1600 यूनिट खून की डिमांड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: मेडिकल 'इमरजेंसी' में 'ब्लड बैंक' किसी संजीवनी से कम नहीं होता. यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे, 365 दिन ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति हो या किसी प्रसूता की जान बचानी हो, तो ब्लड बैंक भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. डेंगू में गिरते प्लेटलेट्स की रफ्तार थामनी हो तो इसी ब्लड बैंक की तरह उम्मीद से मरीजों का परिवार देखता है. ऐसे में सुल्तानपुर में ब्लड बैंक की हालत, खून की उपलब्धता और मांग को लेकर ETV भारत ने खास पड़ताल की. देखें यह विशेष रिपोर्ट.

सुल्तानपुर में एसडीपी सुविधा नहीं: सुल्तानपुर में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर हर महीने करीब 1500 से 1600 यूनिट रक्त की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी है. इस व्यवस्था को संभालने में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी बड़ा योगदान है.