सुल्तानपुर के सरकारी ब्लड बैंक में SDP की सुविधा नहीं; हर महीने 1600 यूनिट खून की डिमांड
सुल्तानपुर से संवाददाता फरीद अहमद की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:03 AM IST
सुल्तानपुर: मेडिकल 'इमरजेंसी' में 'ब्लड बैंक' किसी संजीवनी से कम नहीं होता. यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे, 365 दिन ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति हो या किसी प्रसूता की जान बचानी हो, तो ब्लड बैंक भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. डेंगू में गिरते प्लेटलेट्स की रफ्तार थामनी हो तो इसी ब्लड बैंक की तरह उम्मीद से मरीजों का परिवार देखता है. ऐसे में सुल्तानपुर में ब्लड बैंक की हालत, खून की उपलब्धता और मांग को लेकर ETV भारत ने खास पड़ताल की. देखें यह विशेष रिपोर्ट.
सुल्तानपुर में एसडीपी सुविधा नहीं: सुल्तानपुर में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर हर महीने करीब 1500 से 1600 यूनिट रक्त की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी है. इस व्यवस्था को संभालने में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी बड़ा योगदान है.
हालांकि जिले के सरकारी ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (SDP) और रक्त घटक पृथक्करण की सुविधा नहीं है. इससे स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े होते हैं.
क्या होती है एसडीपी की सुविधा: सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की प्रक्रिया में एक ही दाता से विशेष तकनीक के माध्यम से प्लेटलेट्स एकत्र किए जाते हैं. चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार यह सुविधा गंभीर मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण हो सकती है.
इसके साथ ही सरकारी ब्लड बैंक में रक्त घटक पृथक्करण की सुविधा भी नहीं है. इस व्यवस्था के जरिए रक्त को उसके अलग-अलग घटकों में विभाजित कर मरीज की जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है.
ब्लड बैंक प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि इन सुविधाओं को शुरू करने के लिए शासन से पत्राचार किया गया है. हालांकि, इनके शुरू होने की समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है.
निजी ब्लड बैंकों में 200 से 250 यूनिट की मांग: जिले में सरकारी व्यवस्था के अलावा तीन निजी ब्लड बैंक भी संचालित हैं. हालांकि, उनके स्तर से बताया गया कि यहां लगभग 200 से 250 यूनिट रक्त की मांग रहती है. यह मांग मुख्य रूप से निजी नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ी रहती हैं.
सार्थक चैरिटेबल ब्लड बैंक की ओर से भी रक्त की मांग और उपलब्धता के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए. यहां तक कि फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की तैनाती से संबंधित जानकारी भी स्पष्ट रूप से नहीं मिल सकी.
ऐसे में जिले में सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की कुल क्षमता, रक्त संग्रह और वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए सभी केंद्रों के आंकड़ों का सामने आना जरूरी है.
इन्हें होती है रक्त की जरूरत: जिले में रक्त की उपलब्धता और जरूरत के बीच संतुलन बनाए रखने में जिला अस्पताल का ब्लड बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. प्रसव के दौरान रक्त स्राव, सड़क हादसों में घायल मरीजों, सर्जरी, डायलिसिस और थैलेसीमिया जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है. डेंगू के मौसम में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ने से ब्लड बैंक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है.
क्या कहते हैं आंकड़े: जिला ब्लड बैंक से मिले आंकड़ों के अनुसार, यहां हर महीने लगभग 1500 से 1600 यूनिट रक्त की मांग रहती है. अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने के लिए समय-समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं. इन शिविरों में निजी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी रहती है, जिससे जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त जुटाने में मदद मिलती है.
हर कैंप से 30-35 यूनिट ब्लड: घर फाउंडेशन संस्था के विवेक बताते हैं कि उनकी संस्था हर महत्वपूर्ण तिथियों पर रक्तदान शिविर आयोजित कराती है. हाल ही में संस्था के माध्यम से आयोजित शिविर में 25 यूनिट रक्तदान किया गया. ज्यादातर शिविरों से 30-35 यूनिट ब्लड की व्यवस्था संस्था द्वारा कराई जाती है. ऐसी पहल से जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलती है.
तीन शिफ्ट में 24 घंटे सेवा: ब्लड बैंक प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में तीन शिफ्ट में 24 घंटे सेवाएं दी जाती हैं. उन्होंने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की तैनाती की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे गए हैं.
एक फार्मासिस्ट और दो लैब टेक्नीशियन अलग-अलग पालियों में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शासन को पत्राचार किया गया है और जल्द नियुक्तियां होने की उम्मीद है.
क्या कहते हैं सीएमएस: मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अविनाश गुप्ता ने बताया कि रक्त की मांग समय-समय पर बदलती रहती है. उन्होंने कहा कि रक्तदान के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग मिलता रहता है और आपूर्ति बनाए रखने में इन संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है.
सीएमएस के मुताबिक, ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. वहीं, थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को नि:शुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें नियमित उपचार में मदद मिलती है.
जरूरत के मुताबिक सुविधाओं का विस्तार कब: सुल्तानपुर में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग महत्वपूर्ण है. जिले के सरकारी ब्लड बैंक में एसडीपी और रक्त घटक पृथक्करण की सुविधा का अभाव एक अहम मुद्दा बना हुआ है.
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