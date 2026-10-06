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चंबा के 12 सेकेंडरी स्कूलों में नहीं है साइंस स्ट्रीम, कैसे डॉक्टर-इंजीनियर बनेंगे बच्चे ?

चुराह: हिमाचल सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के दावे करती है, लेकिन चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड कल्हेल में जमीनी हकीकत इन दावों से अलग नजर आ रही है. शिक्षा खंड कल्हेल के तहत आने वाले 12 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में से किसी भी स्कूल में साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध नहीं है. इसके चलते दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साइंस स्ट्रीम में आगे की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपने घर से दूर चंबा या तीसा का रुख करना पड़ता है.

चुराह क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार आर्थिक रूप से भी सीमित संसाधनों वाले हैं. ऐसे परिवारों के लिए बच्चों को दसवीं के बाद दूसरे शहर या कस्बे में भेजकर पढ़ाना आसान नहीं है. बच्चों को स्कूल आने-जाने, रहने, खाने और अन्य शैक्षणिक खर्चों का सामना करना पड़ता है. यही कारण है कि कई विद्यार्थी इच्छा और प्रतिभा होने के बावजूद साइंस स्ट्रीम में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ही साइंस स्ट्रीम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो विद्यार्थियों को अपने घर से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शहरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समान अवसर मिल सकेंगे.

"विद्यार्थी प्रतिभावान हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है. कई बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर साइंस स्ट्रीम की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है." - रमेश चंद, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्हेल

ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो दसवीं के बाद साइंस स्ट्रीम लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या अन्य तकनीकी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. स्थानीय स्तर पर साइंस स्ट्रीम की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है. ऐसे में कई परिवारों के सामने बच्चों की शिक्षा को लेकर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं.

साइंस स्ट्रीम न होने से बच्चों को जाना पड़ रहा दूर (ETV Bharat)

साइंस नहीं तो कैसे पूरे होंगे डॉक्टर-इंजीनियर बनने के सपने?

विद्यार्थियों का कहना है कि दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उनके मन में अपने भविष्य को लेकर कई सपने होते हैं. कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई टीचर, तो कोई साइंटिस्ट बनकर देश और प्रदेश की सेवा करना चाहता है, लेकिन साइंस स्ट्रीम की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके सामने आगे की पढ़ाई को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है तो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जरूरी विषयों और स्ट्रीम की सुविधा उपलब्ध करवाए. सिर्फ स्कूल भवन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने से शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं होती, बल्कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और भविष्य के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलना भी जरूरी है.

"यहां पर 4 पंचायतों के बच्चे बहुत-बहुत दूर से पढ़ने आते हैं. यहां साइंस स्ट्रीम नहीं है. साइंस की पढ़ाई के लिए उन्हें चंबा जाना पड़ता है, जो और ज्यादा दूर हो जाता है. मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन यहां पर साइंस स्ट्रीम नहीं होने के कारण मेरा ये सपना टूट गया और मुझे आर्ट्स स्ट्रीम ही लेनी पड़ी. इसलिए सरकार से अपील है कि वे जल्द से जल्द यहां पर साइंस स्ट्रीम शुरू करवाए." - चांदनी सूर्यवंशी, छात्रा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्हेल

छात्राओं की साइंस स्ट्रीम शुरू करने की मांग

वहीं, स्कूल की छात्राओं ने भी सरकार से जल्द साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू करवाने की मांग उठाई है. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में साइंस स्ट्रीम उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें दसवीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी जगहों का रुख करना पड़ता है. इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. छात्राओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं के लिए दूर जाकर पढ़ाई करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. अगर उनके अपने स्कूल में ही साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई शुरू हो जाए तो वे बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और अपने भविष्य के लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं. छात्राओं ने सरकार से मांग की है कि कल्हेल सहित शिक्षा खंड के अन्य सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जल्द से जल्द साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को अपने भविष्य के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर न रहना पड़े.

विद्यार्थियों ने की साइंस स्ट्रीम शुरू करने की मांग (ETV Bharat)

12 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम नहीं

गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्हेल के प्रिंसिपल रमेश चंद ने भी इस समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि स्कूल में साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यार्थियों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कल्हेल के आसपास शिक्षा खंड के तहत करीब 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, लेकिन किसी भी स्कूल में साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई है. ऐसे में क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपनी दसवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद साइंस स्ट्रीम की शिक्षा हासिल करने के लिए चंबा या तीसा जैसे स्थानों का रुख करना पड़ता है.

"क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम शुरू की जाए. इसके लिए जरूरी शिक्षक पद स्वीकृत किए जाएं और स्कूलों में लैब समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं." - रमेश चंद, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्हेल

सरकार के शिक्षा संबंधी दावों पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार लगातार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है, लेकिन जब एक पूरे शिक्षा खंड के 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में ग्रामीण विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर मिलने के दावों पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है. लोगों का कहना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सहित सभी प्रमुख संकायों में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए. खासकर साइंस की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का समान अवसर मिल सके.