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दिल्ली: जसोला हादसे के बाद भी खुले नाले पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं, CM के निर्देश के बावजूद नहीं लगा बैरिकेडिंग

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला गांव में खुले नाले में 15 वर्षीय किशोर के बह जाने और चौथे दिन शव बरामद होने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं. हादसे के कई दिन बाद भी खुले नाले के किनारे न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही रेलिंग लगाने का काम शुरू हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के एक्शन के बावजूद मौके पर सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं.

बीते शनिवार को जसोला गांव में एक नाबालिग पतंग उतारने के दौरान खुले नाले में गिर गया था और तेज बहाव में बह गया. प्रशासन ने चार दिन तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद मंगलवार को शाहीन बाग थाने के पीछे नाले से उसका शव बरामद किया था. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है. जसोला गांव के निवासी हसीबुल्लाह ने बताया कि नाला अब भी पूरी तरह खुला है. न इसे ढका गया है और न ही इसके आसपास रेलिंग या बैरिकेड लगाए गए हैं. ऐसा लगा था कि इसमें गिरने से बच्‍चे की मौत वाली घटना के बाद प्रशासन तुरंत इस खुले नाले पर रेलिंग लगाने का कार्य शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक वह कार्य नहीं शुरू हुआ है. उन्होंने कहा कि तेज बहाव के कारण यहां हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है.