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दिल्ली: जसोला हादसे के बाद भी खुले नाले पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं, CM के निर्देश के बावजूद नहीं लगा बैरिकेडिंग

दिल्ली के जसोला में खुले नाले में एक किशोर के बह जाने और चौथे दिन शव बरामद होने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं.

open drain in Jasola village
जसोला गांव में खुला नाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला गांव में खुले नाले में 15 वर्षीय किशोर के बह जाने और चौथे दिन शव बरामद होने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं. हादसे के कई दिन बाद भी खुले नाले के किनारे न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही रेलिंग लगाने का काम शुरू हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के एक्शन के बावजूद मौके पर सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं.

बीते शनिवार को जसोला गांव में एक नाबालिग पतंग उतारने के दौरान खुले नाले में गिर गया था और तेज बहाव में बह गया. प्रशासन ने चार दिन तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद मंगलवार को शाहीन बाग थाने के पीछे नाले से उसका शव बरामद किया था. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है. जसोला गांव के निवासी हसीबुल्लाह ने बताया कि नाला अब भी पूरी तरह खुला है. न इसे ढका गया है और न ही इसके आसपास रेलिंग या बैरिकेड लगाए गए हैं. ऐसा लगा था कि इसमें गिरने से बच्‍चे की मौत वाली घटना के बाद प्रशासन तुरंत इस खुले नाले पर रेलिंग लगाने का कार्य शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक वह कार्य नहीं शुरू हुआ है. उन्होंने कहा कि तेज बहाव के कारण यहां हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है.

हसीबुल्लाह, निवासी, जसोला गांव (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी शोएब ने कहा कि नाले के दोनों तरफ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. रात के समय अंधेरे में कई बार लोग संतुलन बिगड़ने के कारण नाले में गिर चुके हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि एक बच्चे की जान जाने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई का इंतजार क्यों कर रहा है.उसी इलाके में रहने वाले डॉक्टर रवि नाथ ने बताया कि यह नाला लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है. उन्होंने नाले को बंद करने और इसके स्थान पर उचित ड्रेनेज व्यवस्था विकसित कर सड़क बनाने की मांग की.

गौरतलब है कि हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद इलाके के जूनियर इंजीनियर (JE) को निलंबित किया गया. इसके बावजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर सुरक्षा इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं.

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