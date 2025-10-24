ETV Bharat / state

लातेहार के मिर्चाइया वॉटरफॉल का कैसे होगा विकास? पर्यटकों के लिए नहीं है सुरक्षा और सुविधा के ठोस इतंजाम

लातेहार में मिर्चाइया वॉटरफॉल जिले का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का सबसे सुंदर वॉटरफॉल है लेकिन पर्यटकों की सुविधा के ठोस बंदोबस्त नहीं है.

Graphics Images
ग्राफिक्स इमेज (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 12:58 PM IST

4 Min Read
लातेहार: जिले को प्रकृति ने तो भरपूर उपहार दिए हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का सही रखरखाव नहीं होने की वजह से जिले में अपेक्षाकृत पर्यटन का विकास नहीं हो पा रहा है. लातेहार जिले का प्रसिद्ध मिर्चाइया फॉल इसका जीता जागता उदाहरण है. मिर्चाइया फॉल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी प्रसिद्ध है लेकिन थोड़ी सी लापरवाही यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भारी पड़ सकती है.

पर्यटकों को आकर्षित करने में नाकाम मिर्चाइया वॉटरफॉल

दरअसल, लातेहार जिले के गारू प्रखंड में स्थित मिर्चाइया वॉटरफॉल का दृश्य पर्यटकों को खूब लुभाता है. गारू प्रखंड मुख्यालय से मात्र 4 किमी दूर गारू महुआडाड़ पथ पर स्थित मिर्चाइया फॉल के लगभग 100 मीटर तक पत्थरों पर अटखेलियां करते हुए और कल कल बहता पानी पर्यटकों को खूब लुभाता है. इसके अलावा यहां की प्राकृतिक खूबसूरती भी अद्वितीय है. यहां पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी संभावना है. पर्यटक भी यहां आते हैं लेकिन पर्यटकों के लिए यहां कोई विशेष सुविधा नहीं है. इसी वजह से तमाम संभावनाओं के बावजूद यह पर्यटन स्थल, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में विफल है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

सुरक्षा के साथ सुविधाओं का अभाव

बताते चलें कि मिर्चाइया फॉल के पास प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है. कहने के लिए इको विकास समिति को यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन समिति के लोग मात्र एंट्री पॉइंट पर प्रवेश शुल्क वसूलने के लिए बैठे रहते हैं. उन्हें बस प्रवेश शुल्क से मतलब होता है. ना तो यहां पर्यटकों के लिए कोई गाइड है और ना ही उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध.

mirchaiya waterfall
मिर्चइया वॉटरफॉल (Etv Bharat)

मिर्चाइया वॉटरफॉल के शौचालय में लगा ताला

यहां घूमने आए पर्यटक अशीष कुमार और संजीत कुमार ने बताया कि यहां शौचालय तो बना है लेकिन उसमें हमेशा ताला लगा रहता है. इस कारण इसका उपयोग भी पर्यटक नहीं कर पाते हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां लकड़ी की सीढ़ियां भी बनाई गई है लेकिन उक्त सीढ़ियां कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हैं. जिससे खतरा बना रहता है. यहां किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के इतंजाम नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि यहां मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता है. ऐसे में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो काफी मुश्किल हो सकती है. वहीं पर्यटकों का कहना है कि इन सभी बिंदुओं पर प्रशासन और वन विभाग को ध्यान देने की जरूरत है.

mirchaiya waterfall
मिर्चइया वॉटरफॉल (Etv Bharat)

सुविधा मिले तो पर्यटन कॉरिडोर हो सकता है विकसित

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासनिक अथवा सरकारी स्तर पर मिर्चाइया फॉल के आसपास भी पर्यटन सुविधाएं बेहतर बना दी जाए तो यह पूरा इलाका पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित हो सकता है. पर्यटक नेतरहाट से चलकर महुआडांड़ के लोध फॉल और सुग्गा बांध का दीदार करने के बाद मिर्चाइया फॉल भी बड़ी संख्या में आएंगे. उसके बाद गारू होते हुए बेतला आएंगे. वर्तमान में मिर्चाइया फॉल में काफी कम ही पर्यटक रुकते हैं.

मिर्चाइया वॉटरफॉल घूमने आने वाले पर्यटक की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है. बारिश के कारण लकड़ी के कुछ पुल क्षतिग्रस्त हैं, जिसे ठीक किया जा रहा है. यहां सुरक्षा की जिम्मेवारी इक्को विकास समिति के पास है. इसके अलावा जब पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है तो यहां होमगार्ड को भी सुरक्षा में लगाया जाता है. अक्टूबर महीने से यहां पर्यटक आने लगते हैं. विभाग, पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए गंभीर है: उमेश कुमार दुबे, रेंजर

