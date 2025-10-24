ETV Bharat / state

लातेहार के मिर्चाइया वॉटरफॉल का कैसे होगा विकास? पर्यटकों के लिए नहीं है सुरक्षा और सुविधा के ठोस इतंजाम

लातेहार: जिले को प्रकृति ने तो भरपूर उपहार दिए हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का सही रखरखाव नहीं होने की वजह से जिले में अपेक्षाकृत पर्यटन का विकास नहीं हो पा रहा है. लातेहार जिले का प्रसिद्ध मिर्चाइया फॉल इसका जीता जागता उदाहरण है. मिर्चाइया फॉल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी प्रसिद्ध है लेकिन थोड़ी सी लापरवाही यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भारी पड़ सकती है.

दरअसल, लातेहार जिले के गारू प्रखंड में स्थित मिर्चाइया वॉटरफॉल का दृश्य पर्यटकों को खूब लुभाता है. गारू प्रखंड मुख्यालय से मात्र 4 किमी दूर गारू महुआडाड़ पथ पर स्थित मिर्चाइया फॉल के लगभग 100 मीटर तक पत्थरों पर अटखेलियां करते हुए और कल कल बहता पानी पर्यटकों को खूब लुभाता है. इसके अलावा यहां की प्राकृतिक खूबसूरती भी अद्वितीय है. यहां पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी संभावना है. पर्यटक भी यहां आते हैं लेकिन पर्यटकों के लिए यहां कोई विशेष सुविधा नहीं है. इसी वजह से तमाम संभावनाओं के बावजूद यह पर्यटन स्थल, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में विफल है.

सुरक्षा के साथ सुविधाओं का अभाव

बताते चलें कि मिर्चाइया फॉल के पास प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है. कहने के लिए इको विकास समिति को यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन समिति के लोग मात्र एंट्री पॉइंट पर प्रवेश शुल्क वसूलने के लिए बैठे रहते हैं. उन्हें बस प्रवेश शुल्क से मतलब होता है. ना तो यहां पर्यटकों के लिए कोई गाइड है और ना ही उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध.