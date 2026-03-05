होली बाद वापसी हो रही मुश्किल, ट्रेनों में 'नो रूम', 5000 का फ्लाइट टिकट 17000 का हुआ, अब बसों का ही भरोसा
लोगों की भीड़ को देखते हुए एयरलाइन्स ने टिकट के दाम तीन से चार गुना बढ़ा दिया है.
Published : March 5, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ : होली के बाद अब यात्रियों की घर वापसी की जंग शुरू हो गई है. एयरलाइन्स ने अपने किराए में तेजी से बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है. विमानों की सबसे ज्यादा डिमांड रविवार को है. लखनऊ से मुंबई और बेंगलुरु जाने वाले विमान का किराया 17000 रुपये से भी ज्यादा पहुंच गया है. यह किराया कई देशों के विमान किराए से ज्यादा है. हालांकि लखनऊ से गल्फ देशों की ही फ्लाइट्स है. इस समय युद्ध की वजह से कई उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं.
आमतौर पर लखनऊ से मुंबई तक विमान का टिकट पांच हजार रुपये तक में मिल जाता है. त्योहार पर बढ़ती आवाजाही की वजह से विमानों ने किराया बढ़ा दिया है. रविवार को लखनऊ से मुंबई का किराया 17091 रुपये, बेंगलुरू का किराया 17947 रुपये, चेन्नई का 19942 रुपये, कोलकाता का 10492 रुपये और दिल्ली तक विमान का किराया 9449 रुपये है. इसी तरह कई और शहरों के किराये में दो से तीन गुना की बढ़ोत्तरी कर दी गई है.
ट्रेनों में नहीं मिल रहा टिकट : ट्रेनों में भी अब टिकटों का टोटा हो गया है. सबसे ज्यादा मुश्किल लखनऊ से दिल्ली की ट्रेनों की है. सभी प्रमुख ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट मिलना बंद हो गया है. मुंबई की ट्रेनों में शनिवार को सबसे ज्यादा मारामारी है. इसके पीछे अहम वजह है कि लखनऊ से मुंबई तक पहुंचने में ट्रेन 24 से 25 घंटे तक का समय लेती है. ऐसे में सोमवार को ड्यूटी के लिए शनिवार को निकलना ज्यादा बेहतर है.
सूने रहे रेलवे और बस स्टेशन : होली पर्व के बाद गुरुवार को रेलवे और बस स्टेशनों पर भीड़ काफी कम रही. शनिवार से यह भीड़ बढ़ेगी. इसे देखते हुए रेलवे और रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. रेलवे स्टेशनों पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जीआरपी और आरपीएफ को कड़े दिशा निर्देश जारी किये गए हैं.
350 अतिरिक्त बसें लगाई गईं : बस स्टेशनों पर सभी कर्मियों की रोस्टरवार ड्यूटी लगाई गई है. 350 अतिरिक्त बसों को पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में भेजा गया है, जिससे वहां से निकलने वाली भीड़ को सुरक्षित पहुंचाया जा सके. सबसे ज्यादा बसें लखनऊ से दिल्ली के लिए चलाई जाएंगी. इसके लिए बसों की नई फ्लीट लगाई गई है.
यात्रियों को नहीं होगी दिक्कत : लखनऊ रीजन के रीजनल मैनेजर अमरनाथ सहाय का कहना है कि शनिवार से वापस अपनी ड्यूटी पर लौटने वाले और होली का त्योहार मनाने अपने घरों को गए यात्रियों के वापसी होगी, जिससे बस स्टेशनों पर भीड़ रहेगी. यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो इसे लेकर बसों की फ्लीट तैयार है. यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा रहती है, इसलिए काफी संख्या में इस रूट पर बसें संचालित की जाएंगी. पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से भी काफी सवारियां निकलती हैं, ऐसे में इन रूटों पर भी बसों की काफी संख्या रहेगी.
