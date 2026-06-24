इस गांव में कभी नहीं पहुंची एंबुलेंस, आजादी के 78 साल बाद भी खुद को गुलाम महसूस कर रहे ग्रामीण
गया जिले के इस गांव में आज तक एंबुलेंस नहीं पहुंची, क्योंकि यहां वाहन आने के लिए सड़क ही नहीं है. रत्नेश कुमार की रिपोर्ट
Published : June 24, 2026 at 2:59 PM IST
गया: आजादी के 78 साल हो गए, लेकिन कई गांव ऐसे हैं, जहां के लोग आज खुद को गुलाम महसूस कर रहे हैं. यहां गुलाम का अर्थ अंग्रेजों से नहीं है, बल्कि सरकार से है. आज सरकारी सुविधा नहीं मिलने के कारण बिहार के गया जिले के 8-9 गांव के लोग खुद को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं. 8-9 गांव में 10 हजार की आबादी एक अदद बेहतर सड़क को मोहताज है. सड़क नहीं होने के कारण इस गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंची.
सरकारी दावों को आईना दिखाता गांव: समस्या ऐसी है कि यदि वर्षा हो गई, तो आधा दर्जन गांवों में निवास करने वाली यह आबादी अपने ही प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाती है. वर्षा का मौसम उनके लिए एक तरह से पूरी तरह से अभिशाप के समान होता है. वर्षा के समय उनकी परेशानियां एक तरह से जानलेवा होती है. सरकार दावे करती है कि सूबे में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, किंतु यह स्थिति दावे को आइना दिखाती प्रतीत हो रही है.
आजादी के बाद भी आहर का सहारा: मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत मंझियावां गांव समेत आधा दर्जन ऐसे गांव हैं, जो सड़क को मोहताज हैं. इन इलाकों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क नहीं है, बल्कि आहर का सहारा है. आजादी के कई दशकों बाद भी यह स्थिति बनी हुई है. आहर से सटा सबसे पहला गांव मंझियावां है. इसके बाद अगल-बगल अन्य गांव हैं, जो सभी एक ही तरह की समस्या से प्रभावित हैं.
पगडंडी पर चलना रोज की चुनौती: शुरुआती गांव मंझियावां की बात करें, तो इस गांव को आहर की पगडंडी ही नसीब में है. गड्ढे से भरी आहर की पगडंडी पर चलना ग्रामीणों के लिए रोज चुनौती होती है. पैदल या दोपहिया वाहन से ग्रामीण किसी तरह से बमुश्किल इस आहर की पगडंडी के सहारे यात्रा करते हैं, किंतु चारपहिया वाहन से यात्रा नहीं हो पाती.
गांव में आज तक नहीं आई एंबुलेंस: नतीजतन यहां चार पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते. ग्रामीण बताते हैं कि यहां आज तक एंबुलेंस वाहन नहीं आई. आजादी के बाद ग्रामीणों के नसीब में आहर का रास्ता है, जो खतरनाक और जानलेवा है. मंझियावां गांव से सटे और भी कई गांव हैं, जो तकरीबन इसी तरह की समस्या से प्रभावित हैं.
आधा दर्जन गांवों को होगा सीधा लाभ: मंझियावां गांव में पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है. रास्ता जो है, तो वह आहर है. यानी आहर के सहारे ही ग्रामीण पैदल किसी तरह से आ-जा सकते हैं. यहां के ग्रामीण इस स्थिति से काफी नाखुश हैं और गुहार लगाते हैं कि किसी तरह से उनके लिए एक अदद सड़क बना दी जाए. यदि यह मुख्य मार्ग बन जाता है, तो आधा दर्जन और गांवों को लाभ होगा.
मन्ना, चौबारी और खुटौरा गांव परेशान: इस सड़क के बनने से मन्ना, चौबारी, खुटौरा, जोगर आदि गांवों को भी लाभ होगा. इस तरह मंझियावां गांव की 1700 की आबादी को सड़क नहीं है. वहीं, अन्य गांवों को मिलाकर करीब 10 हजार ग्रामीण सड़क की समस्या से सीधे तौर पर प्रभावित हैं. ग्रामीण बताते हैं कि इस गांव में करीब 200 घर हैं.
ग्रामीणों ने श्रमदान से चौड़ा किया रास्ता: मंझियावां से प्रखंड मुख्यालय मोहनपुर जाने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. आवागमन के साधन के रूप में यह आहर है, जिस पर कई दशकों से वे लोग आते जाते रहे हैं. यह आहर पहले पूरी तरह से पगडंडी के रूप में थी. अब जब सरकार ने नहीं कुछ किया, तो ग्रामीणों ने यहां श्रमदान कर इसे थोड़ा चौड़ा किया.
गड्ढों के कारण बना रहता है खतरा: काफी प्रयास के बाद भी जब सड़क नहीं बनी, तो ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि अब श्रमदान से ही इस पगडंडी को चौड़ा करेंगे. इसके बाद इसी से आ-जा रहे हैं, किंतु यह काफी खतरे का सबब बना हुआ है. क्योंकि जरा सी चूक हुई, तो सीधे आहर में और फिर बड़ी घटना सामने आ जाती है. इसमें बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढे हैं.
बारिश में पैदल चलना भी मुश्किल: आहर करीब दो किलोमीटर लंबी है. दो किलोमीटर की लंबी दूरी और वह भी आहर पर आना-जाना मामूली नहीं होता. इस रास्ते से ग्रामीण बमुश्किल पैदल आ-जा पाते हैं. वहीं, यदि बारिश हो गई, तो इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि पानी होने पर आहर में पानी भर जाता है.
फिसल कर गिरने से जान का खतरा: यदि कोई व्यक्ति पैदल चला और फिसल कर गिर गया, तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है. ऐसी कई तरह की घटनाएं भी हो चुकी हैं. वहीं, यदि इस पर कोई बाइक सवार चला और आहर में जा गिरा, तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है. इस तरह सात-आठ किलोमीटर की दूरी तय करके मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंच सकते थे.
आठ की जगह 25 किलोमीटर की मजबूरी: सड़क के अभाव में उनकी मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं. ग्रामीण बताते हैं कि 2 किलोमीटर लंबी आहर वाली पगडंडी जैसी रोड को यदि सरकार द्वारा सड़क में तब्दील कर दिया जाए, तो समस्याओं का समाधान हो सकता है. किंतु आज तक किसी विधायक, मंत्री, प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, जिससे परेशानियां लगातार बनी हुई हैं.
सड़क के साथ पानी की भी समस्या: मंझियावां गांव के लोग सड़क की जर्जर स्थिति के साथ-साथ बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. यहाँ आवागमन प्रभावित होने के अलावा पेयजल की भी विकट समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं.
"सबसे बड़ी समस्या सड़क ही है. पूरे गांव इससे प्रभावित है. गांव से यही मुख्य रास्ता है, जिसकी दूरी 8-10 किमी है. गर्मी में तो ठीक है लेकिन बारिश के समय यह रास्ता बेकार हो जाता. घूमकर 25-30 किमी का सफर तय करना होता है. सड़क ही नहीं बल्कि पानी की भी समस्या है." - राजकुमार, ग्रामीण
वार्ड सदस्य महेश पासवान का बयान: वार्ड सदस्य महेश पासवान ने बताया कि हमारे गांव से मोहनपुर ब्लॉक जाने के लिए यही एक रास्ता है. बारिश के समय काफी परेशानी होती है. इस सड़क के निर्माण होने से हमलोगों को काफी सुविधा होगी. सड़क ही नहीं बल्कि पानी की समस्या है.
नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ: महेश पासवान ने कहा कि यहां नल जल योजना का लाभ नहीं है. दो बोरिंग पास हुए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है. जब से नल जल आया है तब से पानी नहीं मिल रहा है. बोरिंग में पानी नहीं है, टंकी उड़ गई. कई बार शिकायत की लेकिन, समाधान नहीं हुआ.
चाय नदी पर पुल की सख्त जरूरत: मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत खुटौरा और रमगिरिया के बीच का इलाका भी सड़क विहीनता से गंभीर रूप से प्रभावित है. सड़क जर्जर होने के साथ-साथ यहां जलभराव और नदी पार करने की विकट समस्या बनी हुई है, जिससे बारिश के दिनों में प्रखंड मुख्यालय की दूरी कई गुना अधिक बढ़ जाती है.
"खुटौरा और रमगिरिया के बीच में एक चाय नदी है. इस नदी पर मात्र 100 मीटर पुल की जरूरत है. सड़क जर्जर है. इस कारण बारिश के समय़ में उस रास्ते पर आना जाना खत्म हो जाता है. इस कारण प्रखंड मुख्य़ालय की दूरी 8 किमी से बढ़कर 25 किमी होती जाती है. जब से नल जल आया है तब से पानी नहीं मिल रहा है. बोरिंग में पानी नहीं है. टंकी उड़ गया. कई बार शिकायत की लेकिन, समाधान नहीं हुआ." - संतोष कुमार उपाध्याय, ग्रामीण
प्रसव पीड़ा वाली महिलाओं को दिक्कतें: ग्रामीण बताते हैं कि प्रसव पीड़ा वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. क्योंकि इस आहर के रास्ते से नहीं ले जा सकते और बाइक से भी ले जाना काफी खतरनाक हो जाता है. ऐसे में वैकल्पिक मार्ग ही एकमात्र सहारा होता है, जिससे प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पताल जाने के लिए 17 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है.
त्वरित चिकित्सा न मिलने से हुई मौतें: इसके कारण प्रसव पीड़ित महिलाओं की जान आफत में होती है. ग्रामीण बताते हैं कि प्रसव पीड़ा के बीच त्वरित चिकित्सा नहीं मिलने के कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं. ग्रामीणों के अनुसार यहां आज तक एंबुलेंस नहीं पहुंची है. मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सिमरवार के रास्ते आसानी से पहुंचने का सुगम मार्ग बन सकता है.
"दो दिन पहले एक भईया बाइक से इसी सड़क में गिर गए और उनका हाथ फैक्चर हो गया. हालात तो ऐसे ही हो जाती है कि इस रास्ते से हमलोग सदर अस्पताल भी नहीं जा सकते. कई बार प्रसूता को घूमकर 25-27 किमी का दूर तय करना पड़ता है. तब जाकर अस्पताल पहुंचते हैं कई बार रास्ते में ही प्रसव हो जाता है. यह सड़क बन जाती तो शहर की दूरी 8 किमी हो जाती." - ललन कुमार. ग्रामीण
वोट के समय नेताओं को आती है याद: ग्रामीणों में नाराजगी इस बात की है कि वोट के समय में ही उनका इस्तेमाल किया जाता है. वोट लेने के बाद ना कोई विधायक यहां आता है, ना ही कोई मंत्री और न ही प्रशासन के लोग यहां आते हैं, जिसके कारण उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है. पिछले सालों ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को इससे अवगत कराया गया था.
केंद्रीय मंत्री के पत्र से जागी थी आस: शिकायत के बाद मंत्री के अपर निजी सचिव अशोक कुमार दास के हवाले से एक पत्र आया था. उसमें गया के डीएम को इससे अवगत कराया गया था और शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू होने की बात लिखी गई थी. इस लेटर के गांव में पहुंचने के बाद लोगों में खुशी का माहौल बन गया था. लेकिन लेटर आने के बाद भी न ही यह सड़क पास हुई और न ही कोई काम हुआ, जिससे समस्या यथावत रह गई.
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