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जिस इलाके ने 'सम्राट' को बनाया मुख्यमंत्री, देखिए उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र तारापुर के छोटकी फुलवरिया महादलित गांव में आजतक पक्की सड़क नहीं पहुंची है. पढ़ें

Samrat Choudhary village
छोटकी फुलवरिया महादलित गांव में नहीं पहुंची विकास की रोशनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 6:45 AM IST

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मुंगेर: "मैंने आजतक अपने गांव में सड़क नहीं देखी है. इसके कारण सभी मुख्यधारा से कटे हैं. सरकार से हमारी अपील है कि मुख्य सड़क से गांव को जोड़ा जाए और गांव का विकास हो सके. बीमारी के समय अधिक परेशानी होती है. कई बार प्रसव पीड़ा के दौरान बरसात में खासी परेशानी होती है. मरीजों की मौत भी हो जाती है." ये कहना है रामनकाबाद पश्चिमी पंचायत के छोटकी फुलवरिया गांव के वार्ड नबंर पांच के सदस्य अजीत कुमार हांसदा का.

सड़क नहीं होने से परेशानी: वार्ड नंबर 5 की छात्रा आरती किस्कु का कहना है कि गांव में सड़क नहीं होने का कारण काफी परेशानी होती है. बारिश में अधिक समस्या होती है. स्कूल जाने के रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

"हमारी मांग है कि सड़क बना दी जाए. बस सड़क बनवा दीजिए."- आरती किस्कु, छात्रा

"जब गांव घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो समस्या ज्यादा होती है. हमने अपनी समस्या को लेकर स्थानीय विधायक को कई बार आवेदन दिया है. एसडीएम और ब्लॉक ऑफिसर को भी आवेदन दिया है, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली. गांव का विकास हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधा सड़क से जुड़ाव नहीं हो पाया है."- अजीत कुमार हांसदा, वार्ड नबंर पांच के सदस्य

स्वच्छता की स्थिति चिंताजनक: गांव की छात्रा सोनी टुड्डू ने कहा कि तकलीफ यह है कि सड़क नहीं होने के कारण आने-जाने में दिक्कत होती है. रोड नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है. खेतो में अड्डा की तरफ से जाना पड़ता है.

"हम लोगों को रोड की बहुत आवश्यकता है. बारिश होने पर हम लोग स्कूल नहीं जा नहीं पाते हैं,क्योंकि बारिश होने पर रास्ते मे पूरा कीचड़ हो जाता है. हमारे लिए रोड बनाने के की कृपा करें और एक बात बोलना चाहेंगे कि पानी का सुविधा है लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है. हम लोग पानी की कमी होने के कारण दूसरे के घर से पानी लेकर आते हैं."- सोनी टुड्डु, छात्रा

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र का हाल: ये हाल है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र तारापुर (मुंगेर) के छोटकी फुलवरिया गांव का. आजादी के दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव शासन और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है. लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.महादलित और आदिवासी समुदाय के लोग आज भी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं. यहां ना पक्की सड़क है, ना शौचालय, ना पानी और ना ही आंगनवाड़ी केंद्र की कोई सुविधा मौजूद है.

बारिश में संपर्क भंग: छोटकी फुलवरिया लगभग 2 हजार महादलितों की आबादी वाला गांव है. आजादी के बाद से ग्रामीण पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं. बारिश हो या गर्मी, हर मौसम में परेशानी ही परेशानी झेलनी पड़ती है. बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं. कीचड़ और जलजमाव के कारण गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से लगभग टूट जाता है.

मरीजों को खासी परेशानी: बीमार पड़ने पर मरीजों को खाट या कंधे पर उठाकर 7 किलोमीटर घूमकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है. बच्चों को भी स्कूल जाने में खासी परेशानी होती है. गांव में पीने का पानी भी नहीं है. महिलाएं दूर नदी से पानी लाने को मजबूर हैं.

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ग्रामीणों में आक्रोश (ETV Bharat)

शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से भी महरुम: रामनकाबाद पश्चिमी पंचायत के छोटकी फुलवरिया गांव के निवासियों का कहना है कि 2 हजार की आबादी वाले इस महादलित,आदिवासी गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है. इस गांव को पक्की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा से नही जोड़ा गया है.

गर्भवती महिलाओं को होती है परेशानी: ग्रामीण महिला रानी देवी ने कहा कि हमारे गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाता तो गांव की कई महिलाओं की जान बच गई होती, क्योंकि पक्की सड़क नही होने के कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में बहोत परेशानी होती है.

"हमलोगों की मांग है कि जल्द से जल्द गांव को मुख्य सड़क से जोड़कर हमारे दर्द को दूर किया जाए. विकास की बात की जाती है, लेकिन क्या ऐसे गांव का विकास होगा?"- रानी देवी, ग्रामीण महिला,छोटकी फुलवरिया

गांव में शौचालय भी नहीं: मीनाक्षी सोरेन ने कहा कि हमारे गांव में सड़क नही है, बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र भवन नहीं है. पानी की समस्या है. वहीं सुनीता सोरेन ने कहा कि गांव में शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है.

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स्कूल जाने में बच्चों को होती है परेशानी (ETV Bharat)

"स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी हमलोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बच्चों को स्कूल जाने के लिए खेतों के पगडंडियों का इस्तेमाल करना पड़ता है."- मीनाक्षी सोरेन, ग्रामीण महिला,छोटकी फुलवरिया

"खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं. वहीं, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र का भी अभाव है, जिससे उनकी शिक्षा और पोषण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है."- सुनीता सोरेन, ग्रामीण महिला,छोटकी फुलवरिया

"हमलोगों अपने दिनचर्या के लिए पानी की सुविधा नहीं है, जिसके कारण हमलोगों को नदी का सहारा लेना पड़ता है. पानी लाने के लिए आधा से एक किलोमीटर दूर जाना पड़ता है."- मुन्नी देवी,ग्रामीण महिला,छोटकी फुलवरिया

पंचायत को किया जा रहा नजरअंदाज: सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार अजय ने कहा कि आज देख लीजिए कि हमारे इस रमनकाबाद पश्चिमी पंचायत,प्रखंड हवेली खड़गपुर में मात्र एक ऐसा पिछड़ा आदिवासी (महादलित) समाज है और इस समाज को, इस पंचायत को हमेशा लोग नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं. यहां के लोगो को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.

नेता, मंत्री, प्रशासन हर जगह आवेदन दिया गया, लेकिन कोई निदान नहीं दिया गया है. गांव में बैठक कर जिलाधिकारी को भी आवेदन दिया था, लेकिन आजतक गांव में एक सड़क नहीं है. सड़क न होने के कारण एंबुलेंस तक नहीं आ पाती है. हम मांग करते हैं कि हवेली खड़गपुर का जो मुख्य रोड है, उसमें छोटकी फुलवरिया की सड़क को जोड़ दिया जाए. गांव की सड़क शहर से जुड़े, इस योजना से हमारा गांव वंचित है.- अजय कुमार अजय,सामाजिक कार्यकर्ता

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छोटकी फुलवरिया महादलित गांव (ETV Bharat)

सीएम सम्राट से मांग: बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद से इस गांव के लोगों की उम्मीदें बढ़ी है कि उनकी समस्याओं का अब जल्द अंत हो जाएगा. ग्रामीणों की मांग है कि इस गांव में एक उपस्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए. सामुदायिक शौचालय के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी स्थापित किया जाए.

3 साल पहले बनाया गया था एक समुदाय भवन: ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में बिहार महादलित विकास मिशन के तरफ से 3 साल पहले एक समुदाय भवन बना है, लेकिन इसमें में भी कई असुविधायें हैं. शौचालय की स्थिति खराब है. पानी की व्यवस्था नहीं है. बिजली की व्यवस्था नहीं है. बावजूद इसके संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर पैसो की निकासी कर ली गई है.

चुनावी वादे के बाद सब हवाहवाई: वार्ड सचिव मोहित हसदा ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई. चुनाव के समय वादे तो किए जाते हैं, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस बनी रहती है.

"गर्मी के दिनों में जहां धूल उड़ती है, वहीं बरसात के मौसम में ये रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं. ऐसे में गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से लगभग टूट जाता है. सरकार से जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराए, ताकि हमारा गांव भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके."- मोहित हसदा,वार्ड सचिव

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गांव में नहीं पक्की सड़क (ETV Bharat)

DM ने दिया आश्वासन: इधर, ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए मुंगेर के जिलाधिकारी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि महादलित गांव की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

छोटकी फुलवरिया की यह स्थिति केवल एक गांव की बदहाली नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक दावों की पोल खोलती तस्वीर है. जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में महादलित और आदिवासी समाज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा हो, तो विकास के बड़े-बड़े नारों पर सवाल उठना लाजिमी है. अब देखना यह है कि प्रशासन कब नींद से जागता है और ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्तों से मुक्ति मिलती है.

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