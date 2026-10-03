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बदहाल गांव, टापू जैसा जीवन! बांस के पुल के सहारे कट रही 500 लोगों की जिंदगी

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

लातेहार: जिस राज्य की स्थापना आदिवासियों के नाम पर की गई हो, यदि उसी राज्य में आदिवासी बहुल गांव के लोगों का जीवन टापू जैसा हो तो इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती. झारखंड राज्य के लातेहार जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेंदी पंचायत का ठेकीटांड़ इसका एक उदाहरण है.