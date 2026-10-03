बदहाल गांव, टापू जैसा जीवन! बांस के पुल के सहारे कट रही 500 लोगों की जिंदगी
लातेहार की बेंदी पंचायत में सड़क की सुविधा नहीं है. यहां के लोग बांस के पुल से आना-जाना करते हैं.
Published : October 3, 2026 at 1:53 PM IST
लातेहार: जिस राज्य की स्थापना आदिवासियों के नाम पर की गई हो, यदि उसी राज्य में आदिवासी बहुल गांव के लोगों का जीवन टापू जैसा हो तो इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती. झारखंड राज्य के लातेहार जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेंदी पंचायत का ठेकीटांड़ इसका एक उदाहरण है.
गांव तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है. हालांकि सरकारी उदासीनता से परेशान होकर यहां के ग्रामीणों ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए बांस का एक पुलिया बना लिया है. लगभग 500 आदिवासियों का जीवन एक बांस की इसी पुलिया के सहारे गुजर रहा है.
सड़क के इंतजार में आदिवासी समुदाय का गांव
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के बेंदी पंचायत के ठेकीटांड़ में लगभग 500 आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन इस गांव में आज तक आने-जाने का कोई रास्ता नहीं बना. गांव के एक और रेलवे लाइन है तो दूसरी ओर औरंगा नदी. वहीं, गांव के पीछे एक गहरा डैम है और बाकी बचा हिस्सा पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ हैं.
इस स्थिति में यहां के ग्रामीण वर्ष भर में लगभग 8 महीने तक टापू जैसा जीवन व्यतीत करते हैं. अपनी समस्याओं को लेकर यहां के ग्रामीण लगातार जनप्रतिनिधियों के अलावे अधिकारियों से गुहार लगाते रहे हैं. लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई. थक हारकर यहां के ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद छोड़ दिया और खुद ही अपने गांव तक आने-जाने के लिए डैम के पास बांस का एक पुलिया बना लिया. यही पुलिया अब ग्रामीणों के जीवन का एकमात्र सहारा बना हुआ है.
सिर्फ आश्वासन मिला, समस्या का समाधान नहीं
इधर, गांव के प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखे जाने से यहां के ग्रामीण काफी नाराज है. ग्रामीण मनोज उरांव, दशरथ उरांव आदि ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इस मामले को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई. लेकिन किसी ने भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया. ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया को भी मामले की सूचना दी गई, लेकिन मुखिया भी आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया.
ग्रामीणों ने कहा कि विधायक रामचंद्र सिंह तो कभी गांव के तरफ देखने भी नहीं आते हैं. उन्हें सिर्फ वोट से मतलब होता है. जब कहीं से भी उनकी समस्याओं का समाधान होता नहीं दिखा तो ग्रामीण खुद ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए योजना तैयार किया और बांस और लकड़ी के सहारे पुलिया बनाई. लोग अब इसी के सहारे बाहर जाते हैं. यहां के बच्चे भी इसी पुलिया से स्कूल जाते हैं. ग्रामीणों ने कहा कि कई बार तो पुलिया पार करना खतरनाक भी हो जाता है. अगर सिर्फ तीन पिलर का भी पुल बन जाता, तो गांव के लोगों का आने-जाने का रास्ता बन जाता.
मेरे अधिकार से बाहर का मामला है: मुखिया
इधर, इस संबंध में पंचायत के मुखिया रामदयाल उरांव से जब गांव की समस्या को लेकर जानकारी ली गई तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि पुल या रास्ता बनाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अधिकारियों के साथ-साथ विधायक को भी कहा गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है.
ये भी पढ़ें: Special: न सड़क-न पानी! बदहाली में डूबा लातेहार का 'बथनही गांव', इलाज के अभाव में एक बच्चे की हो चुकी है मौत
खाट पर सिस्टम: खटिया पर मरीज को ढोकर पांच किमी ले गए ग्रामीण, नदी पार कर पहुंचाया मुख्य सड़क तक
Special: जिम्मेदारी बनी जुनून! पैदल 5 किमी दुर्गम सफर तय कर हर दिन बच्चों के बीच पहुंचती हैं सालोमी