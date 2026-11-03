आजादी के 7 दशक बाद भी इस गांव में सड़क नहीं, पैदल दुर्गम रास्ता पार कर रहे स्कूली बच्चे, खच्चरों पर सामान ढोने को मजबूर ग्रामीण
ग्रामीण खच्चरों के सहारे रोजमर्रा के सामान ढोने को बेबस, छोटे-छोटे बच्चे 4 किलोमीटर तक खतरनाक रास्तों से होकर स्कूल जाने को मजबूर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:08 PM IST
चंबा: सरकार के विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच हिमाचल में एक गांव ऐसा है, जहां सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों की जिंदगी दुश्वार बनी हुई है. चंबा जिले में जहां विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है. आजादी के दशकों बाद भी जिले के कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं. कहीं ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान खच्चरों के सहारे घर तक पहुंचाना पड़ रहा है, तो कहीं स्कूली बच्चों को अपने भविष्य को संवारने के लिए हर दिन जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है.
खतरनाक रास्तों को पार कर रहे नौनिहाल
ऐसे ही विकास की एक तस्वीर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की नडल पंचायत के जुतरान गांव से सामने आई है. यहां नडल से जुतरान गांव तक आज दिन तक सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है. सड़क न होने का सबसे ज्यादा खामियाजा गांव के छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है. इन बच्चों को रोजाना स्कूल पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल तय करना पड़ता है. यह सफर केवल दूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि रास्ते में मौजूद पथरीले रास्ते, खड़ी चढ़ाई, खतरनाक उतराई और जंगल के बीच से गुजरने वाला सुनसान मार्ग बच्चों की मुश्किलों को और बढ़ा देता है.
"हमारा रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ है. कभी-कभी हम यहां से जाते हुए गिर भी जाते हैं. मैं एक साल से नडल स्कूल में पढ़ रही हैं. मेरी सरकार से मांग है कि हमारा रास्ता ठीक कर दें और यहां सड़क बनवा दें." - इंदू बाला, छात्रा, नडल स्कूल
खराब मौसम में भी नहीं रुकता सफर
जुतरान गांव के बच्चों की परेशानी उस समय और बढ़ जाती है, जब क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है या फिर बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं. सर्दियों के मौसम में सुबह-सुबह ठंड के बीच स्कूल के लिए निकलना इन नौनिहालों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता. वहीं, बरसात के दिनों में पथरीले और कच्चे रास्तों पर फिसलने का खतरा बना रहता है. बावजूद इसके बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हर दिन इसी जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है.
दुर्गम रास्तों से जूझ रहे स्कूली बच्चे
एक तरफ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने, बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जुतरान गांव के बच्चों की यह तस्वीर व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े कर रही है. जिन बच्चों के हाथों में किताबें और स्कूल बैग होने चाहिए, उन्हें रोजाना दुर्गम रास्तों से जूझकर अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है. ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ कितनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा.
"हमें 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है. यहां बहुत दिक्कत होती हैं, क्योंकि यहां बहुत सारे पत्थर है. कभी जब स्कूल को लेट हो जाते हैं और जल्दी जाने की कोशिश में गिर भी जाते हैं. बारिश में दिक्कतें बहुत बढ़ जाती है. सारे रास्ते में फिसलन हो जाती है. मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग है कि यहां पर जल्दी से जल्दी सड़क बनवाएं." - कृष कुमार, छात्र, नडल स्कूल
खच्चरों से ढोना पड़ता है सामान
सड़क सुविधा के अभाव का असर केवल स्कूली बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. रोजमर्रा की जरूरत का सामान हो या फिर घर निर्माण से संबंधित सामग्री, ग्रामीणों को उसे गांव तक पहुंचाने के लिए खच्चरों और पैदल रास्तों का सहारा लेना पड़ता है. इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि ग्रामीणों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है.
मरीज को अस्पताल पहुंचाना चुनौतीपूर्ण
सबसे बड़ी चिंता उस समय पैदा होती है, जब गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या फिर किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ता है. सड़क न होने के कारण मरीज को समय पर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे हालात में ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है. सड़क सुविधा किसी भी गांव के विकास की पहली सीढ़ी मानी जाती है, लेकिन जुतरान गांव के लोग आज भी इसी बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं.
कब बदलेगी जुतरान गांव की तस्वीर?
प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित कई योजनाओं का उद्देश्य ही दूरदराज के गांवों तक सड़क सुविधा पहुंचाना है. ऐसे में जुतरान गांव का सड़क से वंचित रहना विकास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है कि आखिर कब जुतरान गांव में सड़क निर्माण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे? कब जुतरान गांव में सड़क निर्माण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे?
"जुतरान गांव में सड़क सुविधा का मामला हमारे ध्यान में लाया गया है. इसके बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए डीपीआर बनवाएं और उसकी स्वीकृति के लिए भेजें, ताकि ग्रामीण इलाकों में बच्चों को परेशानियों का सामना न करना पड़े." - मुकेश रेपिस्वाल, डीसी चंबा