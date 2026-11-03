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आजादी के 7 दशक बाद भी इस गांव में सड़क नहीं, पैदल दुर्गम रास्ता पार कर रहे स्कूली बच्चे, खच्चरों पर सामान ढोने को मजबूर ग्रामीण

चंबा जिले में सड़क सुविधा की कमी ( ETV Bharat )

चंबा: सरकार के विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच हिमाचल में एक गांव ऐसा है, जहां सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों की जिंदगी दुश्वार बनी हुई है. चंबा जिले में जहां विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है. आजादी के दशकों बाद भी जिले के कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं. कहीं ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान खच्चरों के सहारे घर तक पहुंचाना पड़ रहा है, तो कहीं स्कूली बच्चों को अपने भविष्य को संवारने के लिए हर दिन जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है.

खतरनाक रास्तों को पार कर रहे नौनिहाल