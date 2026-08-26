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सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट

सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच पर हाईकोर्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )