सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट
याचिकाकर्ता को 24 जुलाई 2019 को विभागीय आरोप पत्र जारी किया गया था. इसके सात दिन बाद, 31 जुलाई 2019 को वे रिटायर हो गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 26, 2026 at 12:28 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच तभी जारी रखी जा सकती है, जब संबंधित सेवा नियमों में इसके लिए स्पष्ट और सक्षम प्रावधान मौजूद हो. ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में विभागीय कार्यवाही जारी रखने का अधिकार नियोक्ता को प्राप्त नहीं है. न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सेवानिवृत्त डिविजनल मैनेजर नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत याचिका पर पारित किया.
सेवानिवृत्ति से सात दिन पहले जारी हुई थी चार्जशीट
याचिकाकर्ता को 24 जुलाई 2019 को विभागीय आरोप-पत्र जारी किया गया था. इसके मात्र सात दिन बाद, 31 जुलाई 2019 को वे रिटायर हो गए. रिटायरमेंट के बाद भी विभागीय कार्यवाही जारी रखने के प्रयास को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1984 में सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. ऐसी स्थिति में निगम के पास कार्यवाही जारी रखने का वैधानिक अधिकार अथवा अधिकारिता नहीं थी.
कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता विभागीय कार्यवाही केवल उन्हीं परिस्थितियों में शुरू अथवा जारी रख सकता है, जिनकी अनुमति संबंधित सेवा नियमों में दी गई हो. सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने के लिए महज प्रशासनिक शक्ति पर्याप्त नहीं है; इसके लिए स्पष्ट वैधानिक आधार आवश्यक है.
सेवा विनियम में नहीं मिला कोई सक्षम प्रावधान
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि निगम द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया, जो याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का अधिकार प्रदान करता हो. केवल कर्मचारी की परिभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया था.
हाईकोर्ट ने माना कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1984 में सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण निगम के पास ऐसी कार्यवाही जारी रखने की अधिकारिता नहीं थी.
चार्जशीट निरस्त, याचिका स्वीकार
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2019 को जारी विभागीय आरोप-पत्र को निरस्त कर दिया और याचिका को स्वीकार कर लिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच की निरंतरता सेवा नियमों में उपलब्ध स्पष्ट वैधानिक प्रावधान पर निर्भर करती है; उसके अभाव में ऐसी कार्यवाही स्वतः आगे नहीं बढ़ाई जा सकती.