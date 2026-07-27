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मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका पर बाहरी व्यक्ति को पैरवी का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा-रजिस्ट्रार या ट्रस्ट प्रबंधक को आपत्ति दाखिल करने की छूट

हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 8:34 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट एवं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व उसका रजिस्ट्रार या अधिकृत अधिकारी ही कर सकता है. कोई बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर से याचिका दायर नहीं कर सकता. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने इसी आधार पर राज्य सरकार की प्रारंभिक आपत्ति को सही माना.

मामले में याचिका मोहम्मद यूसुफ नामक व्यक्ति ने विश्वविद्यालय के पैरोकार के रूप में दाखिल की थी. राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने आपत्ति उठाई कि याचिका विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएन सिंह तथा अधिवक्ता विनीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा. हालांकि, अदालत ने राज्य की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि इस आधार पर याचिका खारिज की जा सकती थी, लेकिन न्यायहित में मामले को तकनीकी आधार पर समाप्त करने के बजाय संबंधित प्राधिकारी को विवाद का अंतिम निर्णय लेने का अवसर दिया जाना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या ट्रस्ट के प्रबंधक तीन सप्ताह के भीतर विवादित नोटिस के विरुद्ध अपना विस्तृत आपत्ति-पत्र दाखिल कर सकते हैं. यदि क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन) का प्रश्न भी उठाया जाता है, तो राज्य का सक्षम प्राधिकारी सबसे पहले उसी मुद्दे पर विचार करेगा और सभी पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लेगा.

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