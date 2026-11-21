दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में 300 के पार AQI, ग्रेप की पाबंदियां बेअसर
दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है.
Published : November 21, 2026 at 7:12 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद एक बार फिर कमजोर होती दिखाई दे रही है. शनिवार, 21 नवंबर की सुबह दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है. हवा में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह के समय वातावरण में धुंध और स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो शून्य से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर की विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी (201-300) में बरकरार है जबकि कई इलाकों में हवा अत्यंत खराब श्रेणी (301-400) में पहुंच गई है.
Delhi: AQI near ITO recorded at 353 this morning, according to the Central Pollution Control Board (CPCB).— IANS (@ians_india) November 21, 2026
(Visuals from the ITO) pic.twitter.com/46sp5OGRdX
गाजियाबाद और नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बरकरार है. गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 244 और नोएडा का 255 दर्ज किया गया है. वहीं, ग्रेटर नोएडा का एकयूआई 197 रिकॉर्ड हुआ है. नोएडा में सेक्टर 62 का एकयूआई 343 दर्ज किया गया है.
फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू है लेकिन इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बना हुआ है. जबकि कई इलाकों में हवा अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गई है. बीते दिनों ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियों के हटने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है.
दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. हालांकि, यदि हवा की रफ्तार में इजाफा होता है तो प्रदूषण कम होने की संभावना है लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ हवा की रफ्तार सुस्त हो सकती है. जिससे कि प्रदूषण स्तर में और बढ़ोतरी की आशंका है.
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