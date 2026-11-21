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दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में 300 के पार AQI, ग्रेप की पाबंदियां बेअसर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद एक बार फिर कमजोर होती दिखाई दे रही है. शनिवार, 21 नवंबर की सुबह दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है. हवा में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह के समय वातावरण में धुंध और स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो शून्य से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर की विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी (201-300) में बरकरार है जबकि कई इलाकों में हवा अत्यंत खराब श्रेणी (301-400) में पहुंच गई है.