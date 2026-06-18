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पांचना बांध विवाद का नहीं निकला हल, दूसरे पक्ष के नहीं पहुंचने से संभागीय आयुक्त की बैठक स्थगित

पांचना बांध विवाद में अब दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को बैठक आयोजित की जाएगी.

Divisional Commissioner's Meeting
संभागीय आयुक्त की बैठक (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 8:34 PM IST

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भरतपुर: पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने के विवाद को लेकर गुरुवार को भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में बुलाई गई अहम बैठक बिना किसी ठोस निष्कर्ष के स्थगित कर दी गई. बैठक में कमांड क्षेत्र (नहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र) के प्रतिनिधि तो पहुंचे, लेकिन कैचमेंट क्षेत्र के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण प्रशासन को वार्ता टालनी पड़ी. अब दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को फिर से बैठक आयोजित की जाएगी.

संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में करौली कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाई माधोपुर कलेक्टर कानाराम तथा आईजी कैलाश विश्नोई सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य पांचना बांध के पानी को नहरों में छोड़ने को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान निकालना था.

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'दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि नहीं आए': आईजी कैलाश विश्नोई ने बताया कि प्रशासन ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था. कमांड क्षेत्र की ओर से अनूप कुमार मीणा और रघुवीर प्रसाद मीणा बैठक में पहुंचे, लेकिन दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि नहीं आए. उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष द्वारा देवलेन मोड़ पर महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसके चलते वे बैठक में शामिल नहीं हो सके. ऐसे में प्रशासन ने बैठक को स्थगित करते हुए शुक्रवार को पुनः दोनों पक्षों को बुलाने का निर्णय लिया है.

हाईकोर्ट के आदेशों की पालना हो: बैठक में शामिल होने पहुंचे अनूप कुमार मीणा ने कहा कि उनकी ओर से प्रशासन के सामने केवल एक ही मांग रखी गई है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए पांचना बांध की नहरों में पानी छोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई लंबी चर्चा नहीं हुई और प्रशासन ने उनकी बात सुनकर विचार करने का आश्वासन दिया है.

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'बांध पर कब्जा कर रखा': अनूप मीणा ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 20 वर्षों से नहर क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है. उनका कहना है कि एक जाति विशेष के लोगों ने बांध पर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा. उन्होंने कहा कि वे अपनी बात प्रशासन के सामने रख चुके हैं और अब सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए.

200 करोड़ का नुकसान: वहीं, रघुवीर प्रसाद मीणा ने बताया कि संभागीय आयुक्त के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई और कई जानकारियों का आदान-प्रदान हुआ. हालांकि उनकी ओर से भी मुख्य मांग यही रही कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पांचना बांध की नहरों में पानी रिलीज किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनकी बात संबंधित सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है.

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20 वर्षों में 4000 करोड़ से अधिक का नुकसान: रघुवीर मीणा ने दावा किया कि नहरों में पानी नहीं मिलने से करीब 9985 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है, जो लगभग 40 हजार बीघा क्षेत्र के बराबर है. उनके अनुसार हर वर्ष किसानों को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है और पिछले 20 वर्षों में यह नुकसान 4000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है.

समाधान निकालने का प्रयास: पांचना बांध के पानी को लेकर लंबे समय से कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के लोगों के बीच विवाद चला आ रहा है. एक पक्ष नहरों में पानी छोड़कर सिंचाई की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष बांध क्षेत्र के हितों को लेकर अपनी आपत्तियां जताता रहा है. ऐसे में प्रशासन दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाकर समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है. अब शुक्रवार को होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं. प्रशासन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर बातचीत करेंगे और लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के समाधान की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकल सकेगा.

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PANCHNA DAM DISPUTE IN BHARATPUR
MEETING ON PANCHNA DAM ON JUNE 19
OTHER PARTY ABSENT FROM MEETING
पांचना बांध विवाद
NO RESOLUTION OF PACHNA DAM DISPUTE

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