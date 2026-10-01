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तीन दशक तक नहीं दाखिल किया जवाब, 1994 के अंतरिम आदेश का पालन न होने पर राज्य पर एक लाख रुपये हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1994 के अंतरिम आदेश का पालन नहीं करने और जवाबी हलफनामा दाखिल करने में तीन दशक से अधिक की देरी पर राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने हालांकि याची को सेवा में बने रहने अथवा वेतन-पेंशन समेत अन्य सेवा लाभ देने से इनकार करते हुए रिट याचिका मेरिट के आधार पर खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य केवल इसलिए अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि याची अपना मूल दावा साबित नहीं कर सका. कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी देरी के कारण उसे संबंधित अधिकारियों से समय पर सहायता नहीं मिल सकी और अंतरिम आदेश के पालन का मुद्दा तब तक अनसुलझा रहा, जब तक याची सेवानिवृत्ति की उम्र पार नहीं कर गया. याची उमाकांत त्रिपाठी की बहराइच जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में ‘सहयोगी’ पद पर नियुक्ति सात सितंबर और 22 दिसंबर 1993 के आदेशों से हुई थी. नियुक्ति अस्थायी थी और 89 दिनों से अधिक की नहीं थी. बाद में सहकारी समिति के उप निबंधक ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 128 के तहत नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया. इसके बाद मार्च 1994 में बैंक ने याची की सेवा समाप्त कर दी. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने दो मई 1994 को विवादित आदेश पर रोक लगाते हुए उसे काम करने देने और वेतन देने का निर्देश दिया था. याची के अनुसार इस अंतरिम आदेश का पालन नहीं हुआ. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश का पालन न होने के बावजूद याची को उस अस्थायी नियुक्ति के आधार पर स्थायी सेवा का अधिकार नहीं मिल सकता था.