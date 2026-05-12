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मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं, शिवराज के बेटे कार्तिकेय को मिला समय

लोकसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र पर टिप्पणी का मामला, कार्तिकेय ने राहुल पर लगाया था मानहानि का केस

RAHUL GANDHI VS KARTIKEYA SINGH
मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:39 PM IST

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जबलपुर : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कार्तिकेय सिंह मानहानि मामले में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. इस मामले में राहुल गांधी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन व दायर परिवार को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

कार्तिकेय सिंह को जवाब पेश करने का मिला समय

वहीं, याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता व प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से जवाब पेश समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए कार्तिकेय को दो दिन का समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 मई निर्धारित की है.

कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर लगाया था मानहानि केस

भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का परिवाद दायर किया था. परिवाद में कहा गया था कि 2018 में राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. उस समय झाबुआ में हुई चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय पर टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं हुआ.

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इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है.

राहुल गांधी को जारी हो चुका नोटिस

मानहानि मामले में विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विशेष न्यायालय द्वारा जारी समन व लंबित परिवाद को निरस्त करने की राहत चाहते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के लिए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान समय प्रदान करने का आग्रह किया गया.

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