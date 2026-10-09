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नाव चुनाव चिह्न विवाद में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को राहत नहीं, परिवाद खारिज करने का आदेश रद्द

तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: 'नाव' चुनाव चिह्न के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और संतोष सहनी की कानूनी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं. मुजफ्फरपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 डॉ. किशोर कुणाल की अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा इस परिवाद को खारिज करने के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही सत्र अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेजने का निर्देश दिया है.

नाव चुनाव चिह्न के कथित दुरुपयोग मामले में बढ़ने वाली है मुश्किलें