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मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

पंचकूला: बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई की. हाई कोर्ट से आरोपी पूर्व विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने सूरजा खेड़ा को कोई राहत ना देते हुए उसकी ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने साफ किया कि आरोपी जमानत के लिए निर्धारित कानूनी कसौटियों पर खरा नहीं उतर पाया और इस स्तर पर उसे रिहा नहीं किया जा सकता.

करीब 70 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अदालत के सामने पेश तथ्यों के अनुसार, मामला वर्ष 2015 से 2019 के बीच एचएसवीपी के बैंक खाते से करीब 70 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन से जुड़ा है. जांच में सामने आया कि ये खाता विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से सुनियोजित तरीके से फर्जी भुगतान किए गए. ईडी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन अकाउंट्स अस्सिटेंट राम निवास, ने सह-आरोपी वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची. इसके तहत तीसरे पक्ष के बैंक खातों का इस्तेमाल कर सरकारी धन को अवैध रूप से ट्रांसफर किया और बाद में बड़ी रकम नकद निकालकर अपने पास रखी गई.

100 करोड़ रुपये से अधिक निकाले: जांच में सामने आया कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विभिन्न बैंक खातों से नकद निकाली गई. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है और वो लंबे समय से हिरासत में है. साथ ही ट्रायल लंबा चलने की संभावना को आधार बनाते हुए जमानत मांगी गई. लेकिन कोर्ट द्वारा सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा गया कि मामले में कुल पांच आरोपी, 39 गवाह और 111 दस्तावेज शामिल हैं, जो ये संकेत नहीं देते कि ट्रायल असामान्य रूप से लंबा चलेगा.