ओएमआर शीट गलत भरने वाले अभ्यर्थी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- परीक्षा निर्देशों का पालन जरूरी
कोर्ट ने कहा कि हजारों ओएमआर शीट की हाथ से जांच में काफी समय लगेगा और इससे परिणाम घोषित करने में देरी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 9:53 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट भरने में परीक्षा निर्देशों का पालन नहीं करने वाली अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ओएमआर शीट भरने के संबंध में जारी निर्देश अनिवार्य और बाध्यकारी हैं. निर्धारित तरीके से जानकारी नहीं भरने पर बाद में हाथ से ओएमआर शीट का मूल्यांकन कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती. ऐसी रियायत से परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ओएमआर शीट निर्धारित तरीके से भरें. निर्देशों का उल्लंघन होने पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. मामले में याची गरिमा दिवाकर ने ओएमआर शीट में प्रश्न पुस्तिका संख्या के खाने में सही संख्या दर्ज की थी. हालांकि, संबंधित खाने में उसने पहले गोले के साथ चौथे गोले को भी भर दिया. पहले गोले से अंक ‘0’ प्रदर्शित होता था. अतिरिक्त गोला भरने के कारण उसकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया गया.
याची की ओर से कहा गया कि प्रश्न पुस्तिका संख्या अंकों में सही लिखी गई थी और केवल चौथे गोले पर अतिरिक्त निशान लगने के कारण मूल्यांकन रोकना उचित नहीं है. इसके विपरीत आयोग की ओर से बताया गया कि ऐसी गलती केवल याची से ही नहीं हुई है. इस प्रकार की करीब 14 हजार ओएमआर शीट खारिज की गई हैं.
कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं से जुड़े पूर्व फैसलों का भी उल्लेख किया. इनमें विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा जय करण सिंह और 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा संस्था द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है. जब अभ्यर्थियों को पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हों तो बड़ी संख्या में गलत भरी गई ओएमआर शीट का हाथ से मूल्यांकन कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.
कोर्ट ने कहा कि हजारों ओएमआर शीट की हाथ से जांच में काफी समय लगेगा और इससे परिणाम घोषित करने में देरी होगी. ओएमआर प्रणाली का उद्देश्य ही मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और एकरूप बनाना है. इसलिए निर्देशों का पालन नहीं करने के बाद अभ्यर्थी को गलती सुधारने की रियायत नहीं दी जा सकती. ऐसी रियायत से परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी असर पड़ सकता है.
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