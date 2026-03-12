ETV Bharat / state

दिल्ली दंगा मामला: पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने के आरोपी को राहत नहीं, बचाव पक्ष ने दी ये दलील

आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में आरोपी शाहरुख पठान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए इस चरण में आरोपी को राहत देना उचित नहीं होगा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में गुरुवार को शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मुकदमे की सुनवाई में समय लग रहा है और आरोपी कई वर्षों से जेल में बंद है. हालांकि अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया.

शाहरुख पठान फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोप तय किए गए हैं. इनमें सबसे चर्चित मामला वह है, जिसमें उस पर दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने का आरोप है. घटना की तस्वीरें और वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने दंगों के दौरान हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी और उन्हें धमकाया था. इसके अलावा शाहरुख पठान पर रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है. पुलिस के अनुसार, दंगों के दौरान हिंसक भीड़ का हिस्सा बनने और हथियार के साथ उपद्रव करने के साक्ष्य भी जांच में सामने आए हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शाहरुख पठान को तीन मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद की गई थी. उस हिंसा में कुल 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे और बड़ी संख्या में संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इन धाराओं में दंगा, घातक हथियार के साथ उपद्रव, गैरकानूनी जमावड़ा, सरकारी काम में बाधा डालना और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल शाहरुख पठान को जेल में ही रहना होगा और मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.

