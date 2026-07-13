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यूपी बिहार पर मेहरबान, मध्य प्रदेश से खफा मानसून, अगले 4 दिनों तक उमस और गर्मी करेगी परेशान

अगले 5 दिन नहीं होगी भारी बारिश, सूखे की ओर बढ़ रहा मध्य प्रदेश ( Etv Bharat )