यूपी बिहार पर मेहरबान, मध्य प्रदेश से खफा मानसून, अगले 4 दिनों तक उमस और गर्मी करेगी परेशान
मध्य प्रदेश से मानसून अचानक गायब, 60 प्रतिशत हिस्से से बादल भी नदारद, 16 जुलाई के बाद मिल सकती है राहत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 1:18 PM IST
भोपाल : देश के राज्यों के साथ मानसून मध्यप्रदेश से भी खफा हो गया है. प्रदेश के करीब 60 प्रतिशत हिस्से से मानसून के बादल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश होने के आसार नहीं हैं. एक ओर जहां अगले 24 घंटे में यूपी बिहार में मानसून की जोरदार बारिश होने के आसार हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश अगले 3-4 दिनों तक बारिश को तरस सकता है, जिससे किसानों की परेशानी भी बढ़ सकती है.
अगले 5 दिन नहीं होगी भारी बारिश, मामूली बारिश के आसार
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, '' मध्यप्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता में फिलहाल कमी आई है. यही वजह है कि पिछले 4-5 दिनों से प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी या अति भारी बारिश रिकार्ड नहीं की गई है. आगामी पांच दिनों तक भारी चेतावनी का कोई अलर्ट नहीं है. इस दौरान केवल स्थानीय स्तर पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ रिमझिम बारिश या बौछारें गिर सकती हैं, जिससे तापमान में आंशिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा.''
यहां छा सकते हैं बादल, मामूल फुहार की संभावना
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को राज्य के 22 जिलों में बादलों की आवाजाही और मामूल फुहार पड़ने संभावना जताई गई है. इन जिलों में सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरोली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर शामिल हैं.
भोपाल और इंदौर सताएगी उमस और गर्मी
प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी रहेगा जहां मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगर-मालवा, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और ग्वालियर में सोमवार को तेज धूप खिली रहेगी. इन क्षेत्रों में बादलों के साफ रहने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी और उमस से बेचैनी हो सकती है.
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आखिर कहां थम गई मानसून की बारिश?
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, '' वर्तमान में मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर, हिसार, मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और वहां से पूर्व की ओर दक्षिण असम से होकर गुजर रही है. इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर देशांतर 72 डिग्री पूर्व और अक्षांश 30 डिग्री उत्तर में बना हुआ है. उत्तर-पूर्वी बिहार और दक्षिण बांग्लादेश के आसपास भी ऊपरी हवा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं. इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से 16 जुलाई से राज्य में मानसून के दोबारा जोर पकड़ने की उम्मीद है.Conclusion: