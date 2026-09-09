दिल्ली-NCR में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को धूप रहेगी और साफ आसमान में हल्के बादल रहने का अनुमान है.
Published : September 9, 2026 at 8:32 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में फिलहाल मौसम के शुष्क रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है हालांकि, अगले दो दिन 11 और 12 सितंबर को बारिश की संभावना जताई गई है.
वहीं, मौसम के अनुसार बीते दिन यानि मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाये रहे. इस दौरान अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को धूप रहेगी और साफ आसमान में हल्के बादल रहने का अनुमान है. हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज दिन के दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-25 किमी/प्रति घंटे रहेगी. राजधानी में इस हफ्ते तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा और बारिश की संभावना भी बहुत प्रबल नहीं है.
मौसम विभाग का कहना है कि 11 से 14 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस बीच अधिकतम तापमान में कमी भी दर्ज की जा सकती है. इस बीच अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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