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दिल्ली में 'No PUC, No Fuel' का असर, पेट्रोल लेने डिब्बे लेकर पहुंच रहे लोग, पंप कर्मचारियों ने लौटाया

बदरपुर बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम सख्ती से लागू कर दिया है. इसके तहत बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल पंपों पर वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नहीं दिया जा रहा है. सोमवार को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर इस नियम का असर साफ दिखाई दिया. बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पहुंचे वाहन चालकों को कर्मचारियों ने वापस भेज दिया. वहीं, कुछ लोग बोतल और छोटे डिब्बे लेकर पेट्रोल लेने पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें भी तेल देने से इनकार कर दिया.

पेट्रोल पंपों पर लगाए गए AI कैमरों की मदद से प्रदूषण प्रमाणपत्र की स्थिति की पहचान की जा रही है. इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार की इस सख्ती के बीच प्रदूषण जांच केंद्रों पर भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है.