दिल्ली में 'No PUC, No Fuel' का असर, पेट्रोल लेने डिब्बे लेकर पहुंच रहे लोग, पंप कर्मचारियों ने लौटाया
दिल्ली में ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम लागू होने के बाद प्रदूषण प्रमाणपत्र बिना वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जा रहा है.
Published : November 2, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम सख्ती से लागू कर दिया है. इसके तहत बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल पंपों पर वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नहीं दिया जा रहा है. सोमवार को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर इस नियम का असर साफ दिखाई दिया. बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पहुंचे वाहन चालकों को कर्मचारियों ने वापस भेज दिया. वहीं, कुछ लोग बोतल और छोटे डिब्बे लेकर पेट्रोल लेने पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें भी तेल देने से इनकार कर दिया.
पेट्रोल पंपों पर लगाए गए AI कैमरों की मदद से प्रदूषण प्रमाणपत्र की स्थिति की पहचान की जा रही है. इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार की इस सख्ती के बीच प्रदूषण जांच केंद्रों पर भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है.
पहले 15-20, अब रोजाना 100 से ज्यादा बन रहे PUCC
प्रदूषण जांच केंद्र संचालक हेमंत सैनी बताते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए सरकार ने 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू किया है. अब बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि पहले उनके केंद्र पर रोजाना 15 से 20 प्रदूषण प्रमाणपत्र बनते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है. सुबह से ही लोग अपनी गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने पहुंच रहे हैं. लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है और वे प्रमाणपत्र बनवाकर ही पेट्रोल पंप जा रहे हैं. उन्होंने सरकार की इस पहल को अच्छा कदम बताया.
बिना PUCC डिब्बे में भी पेट्रोल नहीं मिलेगा
पेट्रोल पंप कर्मचारी एकता ने बताया कि बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के किसी भी वाहन को तेल नहीं दिया जा रहा है. उनके मुताबिक, अब तक 10 से 15 ऐसे वाहन चालक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जिनके पास प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं था. कर्मचारियों ने उन्हें पहले PUCC बनवाने के लिए भेजा. प्रमाणपत्र बनवाकर लौटने के बाद ही उन्हें पेट्रोल दिया गया. उन्होंने बताया कि कुछ लोग छोटे-छोटे डिब्बे और बोतल लेकर भी पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं. ऐसे लोगों को भी पेट्रोल देने से मना किया जा रहा है, क्योंकि नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है.
वाहन चालकों ने सरकार के फैसले को बताया सही
पेट्रोल पंप पर कार लेकर पहुंचे साजिद ने कहा कि बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के गाड़ी चलाने की जरूरत ही क्या है. अगर किसी को सड़क पर वाहन चलाना है तो पहले उसका PUCC बनवाना चाहिए. उन्होंने सरकार के इस फैसले को अच्छा कदम बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. वहीं, संतोष कुमार का कहना है कि जब वाहन के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है तो पेट्रोल पंप पर तेल क्यों दिया जाना चाहिए. वाहन चालकों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखने चाहिए. मोहम्मद मुनीर ने भी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए. इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.
BS-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की एंट्री पर रोक
नए नियम के मुताबिक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से कम मानकों वाले वाहन अब राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा. इनमें BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन भी शामिल हैं. वहीं, BS-6 मानक वाले वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने) के कारण 1 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर के सभी बॉर्डर पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर की जा रही चेकिंग.दूसरे राज्यों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि) से आने वाली BS-6 मानक से नीचे की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों (जैसे BS-3 और BS-4 वाहन) के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध जनवरी तक लागू रहने की उम्मीद है.
वर्क फ्रॉम होम और पार्किंग शुल्क में भी बढ़ोतरी
बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की है. यह व्यवस्था और अन्य शीतकालीन प्रतिबंध 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे. इसके अलावा निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जा रहा है. यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी. हालांकि, दिल्ली मेट्रो के पार्किंग स्थलों को इस बढ़ोतरी से छूट दी गई है.
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