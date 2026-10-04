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गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर अब कैमरे बताएंगे वाहन का PUC और उम्र, मानक पूरे न होने पर नहीं मिलेगा ईंधन

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में पेट्रोल पंपों पर अब वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र और निर्धारित आयु की जांच को और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे. कैमरे की मदद से पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहन का नंबर रीड किया जाएगा और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि वाहन का PUC सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं. इसके साथ ही वाहन की निर्धारित आयु पूरी होने की स्थिति की भी पहचान की जाएगी.

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, परिवहन विभाग ने जिले में संचालित पेट्रोल पंपों की सूची पूर्ति विभाग से मांगी थी. विभाग की ओर से सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दी गई है और पेट्रोल पंपों पर एनपीआर कैमरे लगाने और पूरी व्यवस्था को लागू करने की कार्रवाई परिवहन विभाग की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी. जिले में करीब डेढ़ सौ पेट्रोल पंप संचालित हैं.

पेट्रोल पंप पर कैमरे बताएंगे वाहन का PUC: प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप पर वाहन के पहुंचते ही कैमरा उसकी नंबर प्लेट को रीड करेगा. सिस्टम के माध्यम से वाहन के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की वैधता और उसकी आयु से संबंधित जानकारी सामने आएगी. अगर वाहन का PIC वैध नहीं है या वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुका है तो उसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की आयु सीमा लागू है.

मानक पूरे न होने पर नहीं मिलेगा ईंधन: इस व्यवस्था को लागू करने से पहले 1 अक्टूबर से परिवहन विभाग और पूर्ति विभाग के संयुक्त टीम ने विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहनों की मैनुअल तरीके से जांच की जा रही है. वाहन चालक से पीयूसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप कर्मचारी वाहन का नंबर डालकर प्रदूषण प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच करता है. प्रमाण पत्र वैध होने पर ही वहां में ईंधन डाला जाता है. ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे के बाद मैन्युअल जांच की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी. इससे पेट्रोल पंप पर जांच की प्रक्रिया तेज होने के साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने और नियमों को समान रूप से लागू होने की उम्मीद है.

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