ETV Bharat / state

दिल्ली में 'नो पीयूसी-नो फ्यूल' का दिखा असर, पेट्रोल न मिलने पर सर्टिफिकेट बनवाते नजर आए लोग

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होने पर लोग एकमत नजर आए. वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे अपडेट भी कराने पहुंचे. पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट..

दिल्ली में 'नो पीयूसी नो फ्यूल' लागू
दिल्ली में 'नो पीयूसी नो फ्यूल' लागू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ‘पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम लागू कर दिया है और इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है. इस बीच बुधवार को लोग विभिन्न पेट्रोल पंप पर सख्ती के चलते पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट बनवाते नजर आये. पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी भूरेलाल ने बताया कि हम लोग नियम का सख्ती से पालन कर रहे हैं. यहां स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं, जो यह पहचान कर रहे हैं कि गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैध है या नहीं. अगर सायरन बज रहा है तो उस गाड़ी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है. सरकार का अच्छा नियम है क्योंकि दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में छोटी-छोटी पहल से भी दिल्ली के पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है.

वहीं एक अन्य पेट्रोल पंप कर्मचारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह से अब तक काफी लोग पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ चुके हैं. सरकार की ओर से यह अच्छी पहल है. लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए. अभी भी कई लोग पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ रहे हैं. उनके अलावा लालबाबू नामक व्यक्ति ने कहा कि हम तो टाइम से पहले ही पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं. बिना सर्टिफिकेट पेट्रोल न मिलना तो अच्छी बात है. अगले महीने सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने वाली है इसलिए मैंने अभी ही इसे अपडेट करा लिया.

पीयूसी अनिवार्य होने पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद: उधर पेट्रोल लेने पहुंचे राहुल सिंह ने कहा कि यह अच्छी पहल है. अगर पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो लोग खुद से ही पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर देंगे. दिल्ली में वैसे भी प्रदूषण काफी ज्यादा है. इस पहल से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. उनके अलावा अंशुल अरोड़ा नामक व्यक्ति ने इसे सार्थक बताया. उन्होंने कहा कि यह सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है. लोगों को पीयूसी सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए. यह हमारे लिए ही अच्छा है.

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैध न होने पर बज रहा सायरन, नहीं दिया जा रहा पेट्रोल
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैध न होने पर बज रहा सायरन, नहीं दिया जा रहा पेट्रोल (ETV Bharat)

सीएम ने लोगों से की अपील: गौरतलब है कि, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है और इसे नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की मांग है. हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है. मैं जनता से अनुरोध करती हूं कि वे अपने पीयूसी सर्टिफिकेट को समय पर अपडेट कराएं और दिल्ली को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दें.

यह भी पढ़ें-

'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' नियम का सख्ती से पालन करें, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

दिल्ली: विकास मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, तीन घायल, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

CM REKHA GUPTA
दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल लागू
PUC CERTIFICATE MANDATORY IN DELHI
NO PUC NO FUEL IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.