हाईकोर्ट ने कहा- रिटायर्ड दारोगा से वसूली का नियमावली में कोई प्रावधान नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर होने के छह साल बाद सहायक पुलिस उपनिरीक्षक 6,99,779 रुपये की वसूली कार्रवाई कर दी है. कोर्ट ने कहा यह नहीं बताया जा सका कि रिटायर कर्मचारी से कदाचार के आरोप में धन की वसूली का कोई प्रावधान या शक्ति सेवा नियमावली में है या नहीं.

6.99 लाख की रिकवरी का आदेश रद्द: कोर्ट ने एसएसपी बरेली को दो माह में नियमानुसार आदेश करने के लिए प्रकरण वापस कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने सुनील कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस में कहा कि याची के सेवानिवृत्त होने के छह साल बाद एसएसपी बरेली ने सीओ से प्रारंभिक जांच कराई.

एसएसपी को नियमानुसार कार्रवाई का आदेश: रिपोर्ट में याची को कदाचार का दोषी पाया गया और फिर स्पष्टीकरण के बाद एसएसपी ने 6,99,779 रुपये वसूली करने का आदेश दिया. इस आदेश को याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ वसूली कार्रवाई नहीं की जा सकती. सेवा नियमावली में ऐसा कोई उपबंध नहीं है. इस पर कोर्ट ने वसूली कार्रवाई रद्द कर दी.