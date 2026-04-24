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गर्मी में यहां के नल से निकलता है लावा, सदर अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे मरीज और भी हो जाएंगे बीमार!

देवघर: चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी में लोगों के लिए सिर्फ एक ही सहारा रहता है और वह है शीतल जल. चिलचिलाती धूप से लोग राहत पाने के लिए ठंडे पानी से अपने मुंह को धोते हैं और फिर उसे पीकर अपने शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं.

क्योंकि शीतल जल ही इस गर्मी में लोगों को थोड़ी ठंडक महसूस करवा पाती है. लेकिन देवघर के सदर अस्पताल में लोगों को यह शीतल जल नहीं मिल पा रहा है.

संवाददाता हितेश चौधरी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

देवघर सदर अस्पताल में इलाज करने पहुंचे मरीजों का कहना है कि पूरे अस्पताल में से मुख्य द्वार के पास पानी पीने के नल लगे हुए हैं. इसके अलावा पूरे अस्पताल में लोगों को पीने के पानी के लिए कोई साधन नहीं है. लोगों ने कहा कि बाहर जो नल लगे हुए हैं इन दिनों उससे भी गर्म पानी निकलता है और अस्पताल के किसी भी बिल्डिंग में वाटर कूलर नहीं लगे हुए हैं.

कुछ मरीजों ने बताया कि कुछ एक जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं तो उसकी भी स्थिति खराब है. जिससे लोगों को एक बूंद ठंडा पानी नसीब नहीं हो पाता है. सदर अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पानी नहीं मिलने के कारण लोग 12 रुपए से 15 रुपए प्रत्येक बोतल पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं.