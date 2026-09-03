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बोर्ड-निगमों में 1999 की कारपोरेट पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का कोई इरादा नहीं, सुक्खू सरकार ने किया इनकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बोर्डों व निगमों में वर्ष 1999 की कारपोरेट पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष कोई नीति या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. राज्य में बोर्ड व निगमों के कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश कारपोरेट पेंशन स्कीम-1999 बनाई गई थी. इसे बाद में वित्तीय संसाधनों की कमी और भविष्य में पड़ने वाले बोझ को देखते हुए वर्ष 2004 में बंद कर दिया गया था.

प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान दो दिसंबर 2004 को इस पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. अब इसे फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के आखिरी दिन सदन में एक सवाल के लिखित जवाब के रूप में दी गई. नाहन से कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने सवाल किया था कि ये सत्य है कि वित्त विभाग की तरफ से 29 अक्टूबर 1999 को निगम और बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसे दिसंबर 2004 में वापस ले लिया गया? यदि ऐसा है तो राज्य में कुल 17 निगमों और बोर्डों के 6714 रिटायर कर्मचारियों में से 372 को पेंशन सुविधा मिल रही है और बाकी इससे वंचित हैं, क्यों? अजय सोलंकी ये भी जानना चाहते थे कि क्या सरकार रिटायर कर्मियों के लिए फिर से इस पेंशन योजना को शुरू करेगी? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से लिखित रूप में आया.