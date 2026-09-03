ETV Bharat / state

बोर्ड-निगमों में 1999 की कारपोरेट पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का कोई इरादा नहीं, सुक्खू सरकार ने किया इनकार

बोर्डों-निगमों में 1999 की कारपोरेट पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं. ये जानकारी सरकार ने विधानसभा सत्र में दी है.

1999 की कारपोरेट पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं
1999 की कारपोरेट पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं (CONCEPT IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बोर्डों व निगमों में वर्ष 1999 की कारपोरेट पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष कोई नीति या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. राज्य में बोर्ड व निगमों के कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश कारपोरेट पेंशन स्कीम-1999 बनाई गई थी. इसे बाद में वित्तीय संसाधनों की कमी और भविष्य में पड़ने वाले बोझ को देखते हुए वर्ष 2004 में बंद कर दिया गया था.

प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान दो दिसंबर 2004 को इस पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. अब इसे फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के आखिरी दिन सदन में एक सवाल के लिखित जवाब के रूप में दी गई. नाहन से कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने सवाल किया था कि ये सत्य है कि वित्त विभाग की तरफ से 29 अक्टूबर 1999 को निगम और बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसे दिसंबर 2004 में वापस ले लिया गया? यदि ऐसा है तो राज्य में कुल 17 निगमों और बोर्डों के 6714 रिटायर कर्मचारियों में से 372 को पेंशन सुविधा मिल रही है और बाकी इससे वंचित हैं, क्यों? अजय सोलंकी ये भी जानना चाहते थे कि क्या सरकार रिटायर कर्मियों के लिए फिर से इस पेंशन योजना को शुरू करेगी? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से लिखित रूप में आया.

जवाब में बताया गया कि निगम व बोर्डों के रिटायर कर्मियों के लिए 1999 में कारपोरेट पेंशन योजना शुरू की गई थी. इस योजना को लागू करने से पहले सभी निगम व बोर्डों से उनकी सहमति मांगी गई थी. केवल सात निगम व बोर्ड इसके लिए राजी हुए. बाद में उपरोक्त वर्णित कारणों से वर्ष 2004 में ये पेंशन योजना वापस ले ली गई. हालांकि जिन बोर्डों व निगमों ने उक्त पेंशन योजना को अपना लिया था, उनके पहली अप्रैल 1999 से 2 दिसंबर 2004 के बीच रिटायर कर्मियों को योजना के तहत पेंशन मिल रही है. वर्तमान में भी संबंधित पेंशनर्स को इसका लाभ मिल रहा है. राज्य सरकार ने अजय सोलंकी के सवाल के जवाब में बताया कि इस समय इन बोर्डों व निगमों में सीपीएफ (अंशदायी भविष्य निधि), ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) व सीपीएस (अंशदायी पेंशन स्कीम) जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं. इन्हीं के तहत कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू की दो टूक- किसी के दबाव में नहीं देंगे एरियर, आर्थिक स्थिति सुधरने पर होगा पूरा भुगतान

TAGGED:

HP MONSOON SESSION LAST DAY
HP BOARD CORPORATION PENSION
HP VIDHANSABHA MONSOON SESSION
हिमाचल विधानसभा सत्र
HIMACHAL CORPORATE PENSION SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.