होली पर यूपी से बिहार जाने के लिए स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़-एमपी से भी गुजरेगी ये रेल

होली पर यूपी से बिहार जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ये ट्रेन छत्तीसगढ़ और एमपी से भी गुजरेगी. रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा.

होली के अवसर पर विशेष ट्रेनें चलेंगी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 8:26 AM IST

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा होली त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में गोंदिया से छपरा के लिए ट्रेन चलाई जाएगी.

जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, गाड़ी संख्या 08863/08864 गोंदिया-छपरा-गोंदिया होली विशेष गाड़ी का संचलन गोंदिया से 01 मार्च को और छपरा से 03 मार्च को किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि, इस ट्रेन में सीटों की बात करें तो, एस.एल.आर.डी. का 01, जनरल सेकेंड क्लास के 10, स्लीपर क्लास के 08, थर्ड एसी के 01 और सेकेंड एसी के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

बता दे कि,08863 गोंदिया-छपरा होली विशेष गाड़ी 01 मार्च, 2026 को गोंदिया से 17.00 बजे निकलेगी, जो डोंगरगढ़ से 18.02 बजे, राजनांदगांव से 18.28 बजे, दुर्ग से 19.25 बजे, रायपुर से 20.10 बजे, भाटापारा से 20.57 बजे, उस्लापुर से 22.25 बजे, पेन्ड्रा रोड से 23.43 बजे, दूसरे दिन अनूपपुर से 00.22 बजे, शहडोल से 00.57 बजे, उमरिया से 02.10 बजे, कटनी से 04.45 बजे, सतना से 06.10 बजे, मानिकपुर से 09.02 बजे, प्रयागराज छिवकी 10.55 बजे, चुनार से 12.02 बजे, वाराणसी जं. 17.15 बजे निकलेगी.

तीसरे दिन पहुंचेगी छपरा

इसके बाद ये ट्रेन 19.00 बजे जौनपुर होते हुए, केराकत से 19.42 बजे, औंड़िहार से 20.10 बजे, गाजीपुर सिटी से 21.00 बजे, बलिया से 22.10 बजे, रेवती से 22.52 बजे, बकुल्हा से 23.34 बजे छूटकर तीसरे दिन छपरा 00.45 बजे पहुँचेगी.वहीं वापसी यात्रा में, ये गाड़ी संख्या 08864 छपरा-गोंदिया होली विशेष गाड़ी बनकर 03 मार्च, को छपरा से 04.45 बजे निकलेगी.

वापसी में होगा ये रूट

उसके बाद बकुल्हा से 05.20 बजे, रेवती से 05.54 बजे, बलिया से 06.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 07.50 बजे, औंड़िहार से 08.45 बजे, केराकत से 09.40 बजे, जौनपुर से 10.35 बजे, वाराणसी जं. से 13.00 बजे, चुनार से 16.02 बजे, प्रयागराज छिवकी से 18.35 बजे, मानिकपुर से 20.32 बजे, सतना से 21.20 बजे, कटनी से 23.00 बजे चलेगाी

दूसरे दिन उमरिया से 00.45 बजे, शहडोल से 01.54 बजे, अनूपपुर से 02.38 बजे, पेन्ड्रा रोड से 03.20 बजे, उस्लापुर से 05.25 बजे, भाटापारा से 06.10 बजे, रायपुर से 07.20 बजे, दुर्ग से 08.15 बजे, राजनांदगांव से 08.40 बजे तथा डोंगरगढ़ से 09.06 बजे छूटकर गोंदिया 11.00 बजे पहुँचेगी.

