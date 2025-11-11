ETV Bharat / state

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: उलिहातू में नहीं दिख रही कार्यक्रम की तैयारी, बिरसा ओड़ा में झाड़ू लगाते दिखे वंशज

बिरसा ओड़ा में झाड़ू लगाते वंशज. ( फोटो-ईटीवी भारत )