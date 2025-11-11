भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: उलिहातू में नहीं दिख रही कार्यक्रम की तैयारी, बिरसा ओड़ा में झाड़ू लगाते दिखे वंशज

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: उलिहातू में नहीं दिख रही कार्यक्रम की तैयारी, बिरसा ओड़ा में झाड़ू लगाते दिखे वंशज
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर उलिहातू गांव में खास तैयारी नहीं दिख रही है.
Published : November 11, 2025 at 3:57 PM IST
खूंटी: झारखंड स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर राज्य सरकार ने चार दिन के कार्यक्रम की घोषणा की है. भले ही जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हो, लेकिन वर्तमान में भगवान बिरसा के गांव उलिहातू में जमीनी स्तर पर तैयारी नहीं दिख रही है.
बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू को राजकीय धरोहर के रूप पर सूचीबद्ध किया गया है. 15 नवंबर को केंद्र सरकार जनजातीय गौरव दिवस और राज्य सरकार इस दिन को राजकीय पर्व के रूप में मनाएगी, लेकिन बिरसा के गांव में तैयारी नहीं दिख रही है और ग्रामीणों के बीच कोई उत्साह भी नहीं दिख रहा है. लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं. बिरसा स्टेडियम से लेकर बिरसा ओड़ा और यहां से लेकर गेरने गांव तक ग्रामीण खेतों से कटे धान लाकर धान की मिमाई करते देखे गए.
बिरसा मुंडा के वंशज ने सुनाई व्यथा
भगवान बिरसा मुंडा के परपोता सुखराम मुंडा प्रांगण की साफ-सफाई करते नजर आए. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सुखराम मुंडा ने कहा कि आज झारखंड राज्य बने 25 साल हो गए, लेकिन उलिहातू में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को छोड़ कोई अन्य विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं. उन्होंने बताया कि 25 साल से लगातार यहां कई मुख्यमंत्री सहित कई माननीय आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है.
पक्का मकान का वादा अब तक पूरा नहीं
सुखराम मुंडा ने कहा कि आजतक उनका घर किसी ने बनाकर नहीं दिया, इस कारण आज भी उनका परिवार कच्चे मकान में रहने को विवश है. उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है. सभी से खुश हैं, लेकिन पक्के मकान का वादा कर पूरा नहीं किया गया है.
सुखराम मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर को भी बड़ी संख्या में माननीय आएंगे, लेकिन इस बार ग्रामीणों से बातचीत के बाद ही कुछ मांगें रखेंगे. बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा अपने परिवार को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आए. उन्होंने बताया कि गांव में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है. रोज महज 2 घंटे ही पानी की सप्लाई की जाती है.
कई शहीद आवास अधूरे, पलायन की बेबसी
वहीं उलिहातू गांव के वार्ड सदस्य सामुएल पूर्ति ने बताया कि लाभुकों को शहीद आवास का आवंटन तो हो गया, लेकिन कई मकान अधूरे हैं. उन्होंने इस क्षेत्र से पलायन पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि उलिहातू से तकरीबन 35 युवक रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा चुके हैं.
क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं
वहीं गेरने गांव के जगदेव मुंडा ने बताया कि हमारे गांव से 8 से 10 युवक पलायन कर चुके हैं. पलायन की समस्या पर जब गांव के युवकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अफीम की खेती पर पुलिस का शिकंजा कसने पर आय का साधन खत्म हो गया है. विकल्प के तौर पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने से युवक दूसरे राज्यों में पलायन कर गए. संभावना व्यक्त की जा रही है कि धान की कटनी समाप्त होने के बाद रोजगार की तलाश में ग्रामीण दूसरे राज्यों में जाएंगे.
बिरसा मुंडा की जयंती पर होंगे कई कार्यक्रम
आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर 11 से 15 नवंबर 2025 तक जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर झारखंड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रांकन, क्विज, पर्यटन स्थलों तक साइकिल रैली, ट्रैकिंग जैसे विविध कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे.
साथ हीं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उलिहातू में भी कई कार्यक्रम आयोजित की जाएगी. इस दौरान रील्स मेकिंग प्रतियोगिता और फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी. जिले के आम नागरिक या इंफ्लुएंसर 11 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होकर विशेष रूप से कार्यक्रम का बेहतर रील तैयार कर अथवा फोटोग्राफी कर ईमेल आईडी dsokhunti2017@gmail.com पर भेज सकते हैं. चयनित प्रतिभागियों को जिला प्रशासन, खूंटी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा.
ये भी पढ़ें-
नए लुक में दिखेगा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल, ढाई करोड़ की लागत से होगा सौंदर्यीकरण
झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी राजधानी, बिरसा मुंडा जयंती को लेकर मोरहाबादी में मुख्य समारोह की तैयारी
धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, उलिहातू और खूंटी में होंगे कई राजकीय कार्यक्रम, तैयारियों में जुटा प्रशासन