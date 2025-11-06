ETV Bharat / state

एसआईआर पर नहीं होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति: अरुण सिंह

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का कहना है कि स्वदेशी ही आत्मनिर्भर भारत के लिए उल्लेखनीय कदम होगा.

BJP leaders honor Arun Singh
अरुण सिंह का सम्मान करते बीजेपी नेता (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:39 PM IST

अजमेर: विश्व में सभी देश उनके देश मे बनने वाली वस्तुओं को आगे बढ़ाने में लगा है, तो हम स्वदेश में बनने वाले उत्पादों को क्यों ना बढ़ाएं. यह कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का. अरुण सिंह गुरुवार को जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में थे. यहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान और युवा सम्मेलन एवं एसआईआर की कार्यशाला में शिरकत की. कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

देशभर में होगा एसआईआर लागू: एसआईआर पर उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर लागू किया गया, तब राहुल गांधी को छोड़कर और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. उन्होंने बताया कि एसआईआर पूरे देश में प्रथम और द्वितीय फेज लागू होगा. राजस्थान में भी एसआईआर को लागू करना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया है, जो लोग वास्तव में मतदाता हैं, वे मतदाता सूची में रहेंगे और जिनको आपत्ति है, वे निर्वाचन विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं. एसआईआर पर किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को बेहतर तरीके से सत्यापित करके सही मतदाता सूची देश की जनता के सामने रखी जाएगी.

अरुण सिंह ने स्वेदशी उत्पादों पर दिया जोर (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: जूली बोले- भाजपा SIR के नाम पर गरीबों के नाम काटना चाहती है, निकाय-पंचायत चुनाव से ध्यान भटकाना मकसद

एनडीए की जीत का किया दावा: अरुण सिंह ने दावा किया कि बिहार चुनाव में मतदाता वोट डालने के लिए जब घर से निकले, तो उनके मन में उत्साह था. लोग कह रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्हें भरोसा है. वहीं नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा शासन चलाया है. लोग उत्साहपूर्वक कह रहे हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनानी है. मेरा मानना है कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए एनडीए की प्रचंड विजय बिहार में होगी.

पढ़ें: डोटासरा बोले, 'निकाय-पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी सरकार, इसलिए SIR का प्रस्ताव भेजा'

स्वदेशी ही आत्मनिर्भर भारत के लिए उल्लेखनीय कदम: चीन के साथ भारत की कूटनीति के सवाल पर जवाब देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि विश्व में हर देश अपने यहां बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है. फिर भारत में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाए? छोटे उद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन हो रहे हैं. ऐसे में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाए? स्वदेशी ही आत्मनिर्भर भारत का उल्लेखनीय कदम होगा. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प करवाया.

