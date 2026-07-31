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डीयू के कांट्रैक्ट कर्मियों को हटाने की कोई योजना नहीं,पूर्व अस्थायी शिक्षकों को मिलेगा पे प्रोटेक्शन- प्रो. योगेश सिंह

पूर्व अस्थायी शिक्षकों को मिलेगा वेतन सुरक्षा का लाभ: कार्यकारी परिषद ने पे प्रोटेक्शन समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिन्हें पहले सभी निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित नियुक्ति मिली. इसमें अखिल भारतीय विज्ञापन, विधिवत गठित चयन समिति और नियमानुसार भर्ती जैसी शर्तें शामिल होंगी. यह लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा, जिन्होंने संबंधित कॉलेज, विश्वविद्यालय या भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार से वित्तपोषित समान संस्थानों में सेवा दी है. प्रत्येक मामले की जांच संबंधित कॉलेज करेगा और विश्वविद्यालय की मंजूरी के बाद ही वेतन सुरक्षा लागू होगी. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से की गई नियमित नियुक्तियों पर प्रभावी होगी. ऐसे शिक्षकों को नियमित नियुक्ति की तिथि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का लाभ भी मिलेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद की 1283वीं बैठक में पूर्व अस्थायी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया गया. ईसी ने वेतन सुरक्षा (पे प्रोटेक्शन) संबंधी समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिससे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले अस्थायी रूप से नियुक्त होकर बाद में स्थायी बने शिक्षकों को वेतन सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा. बैठक में कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने यह कहा कि विश्वविद्यालय में अनुबंध पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों को हटाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने अगले पांच वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय को दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य भी दोहराया.

डीयू को शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में पहुंचाने का लक्ष्य: कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने प्रो. योगेश सिंह को कुलपति के रूप में पुनर्नियुक्ति पर बधाई दी. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में स्थान हासिल करना है. उन्होंने बताया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 322वीं वैश्विक रैंक प्राप्त की है, जबकि वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय 521-530 के समूह में था. चार वर्षों में 199 स्थानों की छलांग विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि डीयू का कुल स्कोर 2022 में 23.5 था, जो अब बढ़कर 43.8 हो गया है. भारतीय विश्वविद्यालयों में दिल्ली विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है. कुलपति ने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया.

ईसी बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी: बैठक की शुरुआत कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता ने पिछली बैठक की कार्यवाही और एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करके की. इसके बाद अकादमिक परिषद से पारित विभिन्न शैक्षणिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कार्यकारी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के विश्वविद्यालय, हॉल, हॉस्टलों, प्रोविडेंट फंड और राष्ट्रीय पेंशन योजना के वार्षिक खातों को भी स्वीकृति प्रदान की. इसके अलावा यूजीसीएफ-2022 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से 'सेमेस्टर अवे प्रोग्राम' शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक सेमेस्टर पढ़ने का अवसर मिलेगा.



एसओएल में शुरू होंगे एक वर्षीय पीजी कोर्स: कार्यकारी परिषद ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में पांच विषयों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी. यूजीसी से स्वीकृति मिलने के बाद अब एम.ए. हिंदी में 200, एम.ए. इतिहास में 150, एम.ए. राजनीति विज्ञान में 500, एम.ए. संस्कृत में 75 और एम.कॉम. में 575 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे.



कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू: बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने का भी निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत मास्टर पॉलिसी के माध्यम से 20 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलेगा. योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 500 रुपये तथा लागू जीएसटी का प्रीमियम देना होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक योजना होगी.



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