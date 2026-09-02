ETV Bharat / state

25 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सिलाई अध्यापिकाओं को नियमित करने का कोई विचार नहीं, प्रदेश में हैं 1493 अध्यापिकाएं

प्रदेश सरकार के वर्ष 2022 के फैसले के बाद सिलाई अध्यापिकाओं को दैनिक आधार पर मंथली पारिश्रमिक दिया जा रहा है.

Sewing Teachers Regularization
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 9:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रही सिलाई अध्यापिकाओं को 25 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नियमित करने का कोई विचार नहीं है. राज्य में कुल 1493 सिलाई अध्यापिकाएं सेवाएं दे रही हैं. इनमें से 1481 अध्यापिकाएं दैनिक मानदेय के हिसाब से कार्यरत हैं. उन्हें प्रतिदिन 508 रुपए मानदेय मिल रहा है. इसके अलावा 12 अध्यापिकाएं अनुबंध आधार पर सेवारत हैं. उन्हें 10500 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक दिया जा रहा है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में शाहपुर के एमएलए केवल सिंह पठानिया के सवाल पर दी गई. अतारांकित सवाल संख्या 1852 के तहत केवल सिंह पठानिया जानना चाहते थे कि राज्य में कितनी सिलाई अध्यापिकाएं हैं और क्या 25 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें नियमित करने का कोई विचार है?

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि 25 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सिलाई अध्यापिकाओं को नियमित करने का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है. सरकार ने बताया कि सिलाई अध्यापिकाओं की नियुक्ति समय-समय पर अधिसूचित योजनाओं के तहत अनुबंध आधार पर की गई हैं. वहीं, सरकार के वर्ष 2022 के फैसले के बाद इन्हें दैनिक आधार पर मंथली पारिश्रमिक दिया जा रहा है. जहां तक 25 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली अध्यापिकाओं को नियमित करने का सवाल है तो सरकार ने पंचायत सचिवों की सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों के अगेंस्ट 20 फीसदी पद सिलाई अध्यापिकाओं से भरे जाने का प्रावधान किया गया है.

डॉक्टर्स के 475 पद खाली

वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में विधानसभा में बताया गया कि राज्य में मेडिकल ऑफिसर्स व विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसर्स के कुल 475 पद खाली पड़े हैं. इनमें से 293 पद मेडिकल ऑफिसर्स (जनरल विंग) व 182 पद मेडिकल ऑफिसर्स (स्पेशिलिस्ट) के खाली हैं. कुल 3020 पदों में से 2545 भरे हुए हैं. ये जानकारी भाजपा सदस्य जेआर कटवाल के एक सवाल के जवाब में सामने आई है. ये सवाल भी अतारांकित सवाल के रूप में लिस्टिेड था.

बेरोजगारी दर और सरकारी नौकरियों पर मिला ये जवाब

वहीं, अतारांकित सवालों की सूची में करसोग के भाजपा विधायक दीपराज ने बेरोजगारी दर एवं सरकारी नौकरियों की सूचना मांगी गई थी. दीपराज जानना चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है और तीन साल की अवधि में कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई. विधायक ने सरकार की तरफ से सृजित किए गए पद, रिक्तियों आदि को लेकर भी सवाल किया था. उद्योग मंत्री की तरफ से जवाब आया कि ये सारी सूचनाएं अभी एकत्रित की जा रही हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई नीति बनाने का कोई विचार नहीं, राज्य में सेवाएं दे रहे 26724 आउटसोर्स कर्मचारी

ये भी पढ़ें: हिमाचल के CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए होगा ड्रेस कोड, दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

TAGGED:

HIMACHAL SEWING TEACHERS
GOVERNMENT DOCTORS
HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
सिलाई अध्यापिका
SEWING TEACHERS REGULARIZATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.