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25 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सिलाई अध्यापिकाओं को नियमित करने का कोई विचार नहीं, प्रदेश में हैं 1493 अध्यापिकाएं

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रही सिलाई अध्यापिकाओं को 25 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नियमित करने का कोई विचार नहीं है. राज्य में कुल 1493 सिलाई अध्यापिकाएं सेवाएं दे रही हैं. इनमें से 1481 अध्यापिकाएं दैनिक मानदेय के हिसाब से कार्यरत हैं. उन्हें प्रतिदिन 508 रुपए मानदेय मिल रहा है. इसके अलावा 12 अध्यापिकाएं अनुबंध आधार पर सेवारत हैं. उन्हें 10500 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक दिया जा रहा है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में शाहपुर के एमएलए केवल सिंह पठानिया के सवाल पर दी गई. अतारांकित सवाल संख्या 1852 के तहत केवल सिंह पठानिया जानना चाहते थे कि राज्य में कितनी सिलाई अध्यापिकाएं हैं और क्या 25 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें नियमित करने का कोई विचार है?

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि 25 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सिलाई अध्यापिकाओं को नियमित करने का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है. सरकार ने बताया कि सिलाई अध्यापिकाओं की नियुक्ति समय-समय पर अधिसूचित योजनाओं के तहत अनुबंध आधार पर की गई हैं. वहीं, सरकार के वर्ष 2022 के फैसले के बाद इन्हें दैनिक आधार पर मंथली पारिश्रमिक दिया जा रहा है. जहां तक 25 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली अध्यापिकाओं को नियमित करने का सवाल है तो सरकार ने पंचायत सचिवों की सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों के अगेंस्ट 20 फीसदी पद सिलाई अध्यापिकाओं से भरे जाने का प्रावधान किया गया है.

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