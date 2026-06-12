गाजियाबाद के 256 कॉलोनियां होंगी ध्वस्त! जानें जिलाधिकारी ने क्या कहा
256 कॉलोनीयों को ध्वस्त किए जाने की खबरों वहां के निवासियों के माथे पर बल पड़ गए थे. हालांकि डीएम ने इसे नकार दिया है.
Published : June 12, 2026 at 11:46 AM IST
गाजियाबाद: गाजियाबाद में 256 कॉलोनियों को ध्वस्त किए जाने की खबरों से चिंतित स्थानीय लोगों के मन से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने चिंता और भय दूर कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें पूरी तरह भ्रामक है. प्रशासन की ओर से 256 कालोनियों को तोड़ने की कोई योजना नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. कुछ दिन पहले खबरें सामने आई थी की हिंडन डूब क्षेत्र में प्रशासन की ओर से 256 कॉलोनियों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी. इन 256 कॉलोनी में लगभग चार लाख लोग रहते हैं.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ से जब सवाल किया गया कि क्या गाजियाबाद में 256 कालोनियों को गाजियाबाद में ध्वस्त किया जाएगाृ? तब उन्होंने कहा, 'यह भ्रामक सूचना है, प्रशासन की 256 कॉलोनी को तोड़ने की कोई योजना नहीं है. यह जरूर है कि जो हमारे डूब क्षेत्र हैं उनको संरक्षित करना हमारा दायित्व है. भू-माफिया डूब क्षेत्र में खाली जमीन दिखाकर लोगों को प्लॉट बेचकर ठगने का काम करते हैं. डूब क्षेत्र में जमीन बेचने के बाद भू-माफिया भाग जाते हैं.'
जिलाधिकारी ने भी बताया कि हाल ही में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे यमुना नदी और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में जो क्षेत्र खाली है, इसका लगातार विजिट कर निरीक्षण करें. विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं की डूब क्षेत्र की जमीनों का बैनामा ना हो. इसके लिए विशेष ड्राइव शुरू की गई है. डूब क्षेत्र में जमीनों पर कब्जा कर भोले भाले लोगों को जमीनें बेचने वाले भू-माफियाओं को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि लोग डूब क्षेत्र की भूमि और वैध आवासीय क्षेत्र के बीच अंतर समझ सके.
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय स्तर पर लोगों को भूमि की खरीद फरोख्त से जुड़े नियमों की जानकारी दें और संदिग्ध मामलों की तुरंत जांच कराई जाए. प्रशासन का मानना है कि जागरूकता बढ़ने से भूमाफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है. जिला प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि अगर कोई व्यक्ति डूब क्षेत्र में प्लॉट या जमीन बेचने का प्रस्ताव दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें.
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