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'लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं'- विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर

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करनाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर देशभर के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी. इस अवसर पर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) में किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की. कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां मोदी सरकार की किसान हितैषी नीतियों और उपलब्धियों का बखान किया, वहीं विपक्ष पर भी तीखे राजनीतिक प्रहार किए. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसान हित सर्वोपरि हैं और विकसित भारत का सपना किसानों की समृद्धि के बिना पूरा नहीं हो सकता."

9.34 करोड़ किसानों को 18,680 करोड़ की सौगात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 34 लाख किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 680 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की.. करनाल के NDRI में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6 हजार रुपये तीन किस्तों में सीधे उसके खाते में दिए जाते हैं.

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर (ETV Bharat) डीबीटी से बदली व्यवस्था: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ऐसी व्यवस्था तैयार की, जिसमें सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचने लगा. जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है और बिचौलियों की भूमिका खत्म की है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को पहले इस व्यवस्था से फायदा मिलता था, वही आज पारदर्शी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें शत-प्रतिशत पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वितरण समारोह (ETV Bharat) किसानों का बजट पांच गुना से ज्यादा बढ़ाया: कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मिट्टी की जांच, आधुनिक कृषि तकनीक, अनुसंधान और फसल विविधीकरण जैसे क्षेत्रों पर लगातार काम किया जा रहा है. महंगाई का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया: खाद की कीमतों को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2013 में डीएपी का कट्टा करीब 400 रुपये का था, जो कांग्रेस शासन के दौरान बढ़कर 1,200 रुपये तक पहुंच गया था. आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी के एक कट्टे की कीमत 3 हजार रुपये से अधिक होने के बावजूद भारत में किसानों को यह करीब 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य साफ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का असर देश के किसानों की जेब पर न पड़े.