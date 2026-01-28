सफाईकर्मियों की स्थायी भर्ती नहीं, पहले संविदा पर काम, फिर कार्य प्रदर्शन के आधार पर परमानेंट नियुक्ति
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्व में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने और भर्ती में मदद के नाम पर पैसे वसूल हुए.
Published : January 28, 2026 at 9:13 PM IST
जयपुर: राज्य के नगरीय निकायों में सफाईकर्मियों की सीधी स्थायी भर्ती नहीं होगी. सरकार भर्ती प्रक्रिया का नया मॉडल तैयार कर रही है, जिसके तहत पहले सफाईकर्मियों को संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर नियुक्त किया जाएगा और बाद में तय मानकों पर खरा उतरने वालों को ही स्थायी किया जाएगा. यूडीएच मंत्री ने इस भर्ती को लेकर एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो नियम बनाने पर काम कर रही है. इसी साल अक्टूबर में ये भर्ती हो जाएगी.
2 साल संविदा पर काम फिर नियमितीकरण: नगरीय निकायों में करीब 24 हजार सफाईकर्मियों की नियुक्ति राजस्थान संविदा भर्ती नियम-2022 के तहत की जाएगी. मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद पहली बार सफाईकर्मियों की भर्ती संविदा नियमों के अनुसार शुरू होगी. चयनित अभ्यर्थियों को पहले एक साल अकुशल और फिर 1 साल अर्द्धकुशल कर्मचारी के तौर पर संविदा पर काम करना होगा, जिसके बाद उनके कार्य-प्रदर्शन के आधार पर आगे चलकर स्थायी नियुक्ति दी जाएगी. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने इस प्रक्रिया से योग्य और नियमित काम करने वाले कार्मिक मिलने की उम्मीद जताई है.
जनसंख्या के हिसाब से नहीं हैं सफाई कर्मचारी: डंडोरिया ने कहा कि जयपुर में करीब 40 लाख की आबादी पर 7300 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं. उनमें से भी करीब 2200 गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 30% ही सफाई का कार्य कर रहे हैं. बाकी ऑफिस और अधिकारियों के घरों में बैठे हुए हैं. यही हालत प्रदेश के बाकी जिलों के हैं. जब तक जनसंख्या घनत्व के आधार पर पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती, तब तक राजधानी सहित पूरे प्रदेश को सफाई में अव्वल लाना असंभव है. अब मांग स्पष्ट है कि जो लोग सफाई का कार्य करते हों, उन्हीं को सफाई कर्मचारी के पद पर लगाया जाए.
'पूर्व में बनाए गए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र': उन्होंने आरोप लगाया कि बीते दिनों कुछ अधिकारियों ने 50-50 हजार रुपए लेकर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना दिए. इस वजह से वाल्मीकि समाज ने इस सफाई कर्मचारी भर्ती को रुकवाया और यदि इस आधार पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो जाती, तो जिस तरह से 2018 में वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात हुआ और उसका नुकसान नगरीय निकायों को भुगतना पड़ा. सफाई कर्मचारी पद पर भर्ती होने के बावजूद वो काम नहीं कर रहे. चूंकि वाल्मीकि समाज के सफाई से जुड़े लोग अनपढ़ हैं, ऐसे में उनका लिखित परीक्षा देना संभव नहीं. इसके लिए अनुभव सबसे बड़ा आधार है. इसलिए पहले सफाई कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती का प्रस्ताव है. उनके काम के आधार पर उन्हें कुशल मानते हुए उनकी स्थाई नियुक्ति की जाए.
ये हैं भर्ती अटकने के कारण: सफाईकर्मी भर्ती प्रक्रिया बीते कुछ वर्षों से अटकी पड़ी है. अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता, फर्जी प्रमाण-पत्रों की शिकायतें और प्राथमिकता को लेकर पूर्व में भी विरोध दर्ज कराया गया था. इन विवादों के चलते भर्ती प्रक्रिया दो बार रद्द करनी पड़ी. पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान 13184 पदों पर सफाईकर्मियों की भर्ती निकाली गई थी, जिसे अप्रैल 2023 में वापस ले लिया गया. इसके बाद मौजूदा सरकार ने 24797 पदों पर भर्ती की घोषणा की, लेकिन अगस्त 2024 में 23820 पदों की ये प्रक्रिया भी निरस्त करनी पड़ी. लगातार हो रहे बदलावों से असमंजस की स्थिति बनी रही.
अक्टूबर 2026 तक हो जाएगी भर्ती: उधर, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि पूर्व में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने और भर्ती में मदद करने के नाम पर पैसे वसूल हुए. ऐसे लोग पकड़े भी गए. इसलिए दो बार भर्ती को निरस्त किया गया और अब ये तय हुआ है कि अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के बिना संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. ताकि जिन एजेंसियों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की आपूर्ति की जा रही है, उनसे होने वाले आर्थिक शोषण से बचाव हो. अक्टूबर 2026 में इस भर्ती को कर दिया जाएगा. इसके नियम बन रहे हैं. जल्द ही पुराने आवेदनों के साथ-साथ नए आवेदन प्राप्त कर पारदर्शिता के साथ भर्ती को कराया जाएगा. इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम करने का प्रावधान भी लागू किया जा सकता है. इस प्रक्रिया को लेकर एक कमेटी ने काम शुरू कर दिया है.