पंचायत चुनाव रिजल्ट : आठ जिला परिषदों में फंसा पेंच, कहीं BAP तो कहीं RLP रहेगी किंगमेकर
इन आठ परिषदों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं. जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों की भूमिका अहम.
Published : November 21, 2026 at 8:01 AM IST
जयपुर: प्रदेश के पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए जिला परिषदों में बढ़त हासिल की. प्रदेश की 37 जिला परिषदों के सामने आए चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 23 में बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को केवल पांच जिला परिषदों में अपने दम पर बहुमत मिला है. वहीं नागौर जिला परिषद में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 37 में से 19 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया. इन परिणामों के बीच आठ जिला परिषदें ऐसी हैं, जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. ऐसे में जिला प्रमुख बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का समर्थन महत्वपूर्ण होगा. इन आठ जिला परिषदों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बालोतरा, खैरथल-तिजारा, डीग, डीडवाना-कुचामन और सलूंबर शामिल हैं.
डूंगरपुर में बराबरी पर भाजपा और BAP: डूंगरपुर जिला परिषद में कुल 37 सीटें हैं. यहां भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 14-14 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली. जिला प्रमुख बनाने के लिए 19 सदस्यों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में भाजपा और BAP दोनों को अन्य सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी.
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बांसवाड़ा में कांग्रेस बहुमत से एक कदम दूर: बांसवाड़ा जिला परिषद की 43 सीटों में कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की, जबकि BAP के खाते में 17 सीटें हैं. कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से केवल एक सीट दूर है. ऐसे में अन्य पांच सदस्यों का समर्थन जिला प्रमुख के चुनाव में अहम होगा.
प्रतापगढ़ में BAP किंगमेकर की भूमिका में: प्रतापगढ़ जिला परिषद में कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की, जबकि भाजपा और BAP के खाते में सात-सात सीटें आई हैं. यहां कुल 25 सीटें हैं और बहुमत के लिए 13 सदस्यों का समर्थन चाहिए. कांग्रेस को दो और भाजपा को छह अतिरिक्त सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी.
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बालोतरा में RLP के हाथ में सत्ता की चाबी: बालोतरा जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला रहा. दोनों दलों को 12-12 सीटें मिली, जबकि RLP ने सात सीटें जीती. कुल 31 सीटों वाली परिषद में बहुमत के लिए 16 सदस्यों की जरूरत है.ऐसे में RLP के सात सदस्य जिला प्रमुख चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. खास बात है कि यहां कोई निर्दलीय नहीं जीता.
डीग और डीडवाना-कुचामन में उलझा गणित: डीग जिला परिषद में कांग्रेस को 14, भाजपा को 10 और अन्य को पांच सीटें मिली. कांग्रेस बहुमत से केवल एक सीट दूर है. 35 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस को 14, भाजपा को 12 और अन्य दलों एवं निर्दलीयों को नौ सीटें मिली. यहां बहुमत के लिए 18 सदस्यों का समर्थन जरूरी हैं.ऐसे में निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के सदस्यों की भूमिका अहम होगी.
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खैरथल-तिजारा और सलूंबर में भी समर्थन की दरकार: खैरथल-तिजारा जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस को 10-10 सीटें मिली, जबकि अन्य के खाते में पांच सीटें हैं. कुल 25 सीटों में बहुमत के लिए 13 सदस्यों का समर्थन चाहिए. वहीं सलूंबर जिला परिषद में भाजपा को नौ, कांग्रेस को आठ और अन्य को चार सीटें मिली. यहां कुल 21 सीटों में बहुमत के लिए 11 सदस्यों की जरूरत होगी. दोनों ही जिलों में अन्य सदस्यों का समर्थन जिला प्रमुख बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा.
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