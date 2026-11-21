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पंचायत चुनाव रिजल्ट : आठ जिला परिषदों में फंसा पेंच, कहीं BAP तो कहीं RLP रहेगी किंगमेकर

गांवों की सरकार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए जिला परिषदों में बढ़त हासिल की. प्रदेश की 37 जिला परिषदों के सामने आए चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 23 में बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को केवल पांच जिला परिषदों में अपने दम पर बहुमत मिला है. वहीं नागौर जिला परिषद में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 37 में से 19 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया. इन परिणामों के बीच आठ जिला परिषदें ऐसी हैं, जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. ऐसे में जिला प्रमुख बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का समर्थन महत्वपूर्ण होगा. इन आठ जिला परिषदों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बालोतरा, खैरथल-तिजारा, डीग, डीडवाना-कुचामन और सलूंबर शामिल हैं.