'न पुर्जे, न टूलकिट.. खटारा बसों के सहारे चल रहा परिवहन निगम', HRTC की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

खटारा बसों के सहारे चल रहा परिवहन निगम ( HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION )

शिमला/मंडी: हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. खटारा बसों, जर्जर कर्मशालाओं और कर्मचारियों की भारी कमी के बीच निगम जैसे-तैसे चल रहा है. इन हालातों के खिलाफ अब हिमाचल परिवहन मजदूर संघ और HRTC तकनीकी कर्मचारी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं. मंडी और शिमला में हुए आयोजनों के दौरान कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.

मंडी में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा

मंडी में आयोजित हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के राज्य सम्मेलन में निगम कर्मचारियों का आक्रोश साफ नजर आया. संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम की कर्मशालाओं की हालत बेहद खराब है. न तो बसों की मरम्मत के लिए जरूरी कलपुर्जे उपलब्ध हैं और न ही कर्मचारियों के पास काम करने के लिए जरूरी टूलकिट.

खटारा बसों में सफर कर रहे यात्री

प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम की अधिकतर बसें अपनी अंतिम अवस्था में चल रही हैं. कई बसें 16 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा कर चुकी हैं, बावजूद इसके उन्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है. हालात यह हैं कि कई बसें 10 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं कर पा रहीं. कर्मचारियों की मेहनत के दम पर ही खटारा बसों को किसी तरह चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों और स्टाफ दोनों की सुरक्षा खतरे में है.

नई बसें आईं, लेकिन सुविधाएं नहीं

संघ ने आरोप लगाया कि जो नई बसें निगम में लाई जा रही हैं, उनके रखरखाव के लिए भी जरूरी स्पेयर पार्ट्स और उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे. इससे तकनीकी कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है. उन्होंने परिवहन विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि निगम को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है.