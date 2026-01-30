'न पुर्जे, न टूलकिट.. खटारा बसों के सहारे चल रहा परिवहन निगम', HRTC की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
HRTC कर्मचारियों की मेहनत के दम पर ही खटारा बसों को किसी तरह चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है.
शिमला/मंडी: हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. खटारा बसों, जर्जर कर्मशालाओं और कर्मचारियों की भारी कमी के बीच निगम जैसे-तैसे चल रहा है. इन हालातों के खिलाफ अब हिमाचल परिवहन मजदूर संघ और HRTC तकनीकी कर्मचारी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं. मंडी और शिमला में हुए आयोजनों के दौरान कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.
मंडी में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा
मंडी में आयोजित हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के राज्य सम्मेलन में निगम कर्मचारियों का आक्रोश साफ नजर आया. संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम की कर्मशालाओं की हालत बेहद खराब है. न तो बसों की मरम्मत के लिए जरूरी कलपुर्जे उपलब्ध हैं और न ही कर्मचारियों के पास काम करने के लिए जरूरी टूलकिट.
खटारा बसों में सफर कर रहे यात्री
प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम की अधिकतर बसें अपनी अंतिम अवस्था में चल रही हैं. कई बसें 16 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा कर चुकी हैं, बावजूद इसके उन्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है. हालात यह हैं कि कई बसें 10 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं कर पा रहीं. कर्मचारियों की मेहनत के दम पर ही खटारा बसों को किसी तरह चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों और स्टाफ दोनों की सुरक्षा खतरे में है.
नई बसें आईं, लेकिन सुविधाएं नहीं
संघ ने आरोप लगाया कि जो नई बसें निगम में लाई जा रही हैं, उनके रखरखाव के लिए भी जरूरी स्पेयर पार्ट्स और उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे. इससे तकनीकी कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है. उन्होंने परिवहन विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि निगम को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है.
पीस मील वर्करों के नियमितीकरण की मांग
परिवहन मजदूर संघ ने पूर्व सरकारों के समय रखे गए पीस मील वर्करों को नियमित करने की मांग भी दोहराई. संघ का कहना है कि पहले इस तरह के कर्मचारियों को नियमित किया जाता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध
उधर शिमला में HRTC तकनीकी कर्मचारी संगठन ने निगम की वर्कशॉप के निजीकरण के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन के राज्य अध्यक्ष पूर्ण चंद ने बताया कि BOD की बैठक में रामपुर, नालागढ़, पठानकोट और शिमला यूनिट-3 की वर्कशॉप के निजीकरण का फैसला लिया गया है. संगठन का कहना है कि इससे तकनीकी कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा. तकनीकी कर्मचारी संगठन ने बताया कि HRTC में 2267 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल करीब 1100 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. इस कमी को आउटसोर्स से पूरा किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि निगम की तकनीकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा.
स्पेयर पार्ट्स की कमी से बढ़ रहे हादसे
प्रदेश में HRTC बसों की बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर संगठन ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के स्पेयर पार्ट्स समय पर उपलब्ध नहीं होते. इसी वजह से बसें रास्ते में खराब हो जाती हैं और हादसों का खतरा बढ़ जाता है. संगठन ने सरकार से निजीकरण का फैसला वापस लेने और निगम को मजबूत करने की मांग की है.
