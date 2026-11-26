EXPRESSWAY पर नो पार्किंग या लेन ड्राइविंग के उल्लंघन पर लगाना पड़ेगा कोर्ट का चक्कर, कैमरा से बने चालानों में सबसे ज्यादा अनाधिकृत पार्किंग के
ट्रैफिक नियम तोड़ने और अवैध रूप से पार्किंग करने वाले वाहनों का डाटा सीधे पुलिस को शेयर किया जा रहा है. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : November 26, 2026 at 3:49 PM IST
कोटा : दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. अभी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरा एक्सप्रेसवे तैयार नहीं हुआ है, लेकिन टुकड़े–टुकड़ों में एक्सप्रेसवे तैयार है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने एक्सप्रेसवे को पूरी तरह कैमरों की जद में रखा है. एक्सप्रेसवे पर बूंदी से शुरू हो रहे पैकेज नंबर 11 से कोटा में खत्म हो रहे पैकेज नंबर 16 तक 650 कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग शुरू हो गई है. इनके जरिए चालान बनाए जा रहे हैं. इसका डाटा पुलिस को भेजा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर नो पार्किंग और लेन ड्राइविंग के उल्लंघन के मामले कोर्ट भेजे जा रहे हैं.
एक्सप्रेसवे से पुलिस को शेयर हो रहा डाटा : कोटा पुलिस ने बीते दो महीने में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले की सीमा (105 किलोमीटर) में 2835 चालान बनाए हैं. इनमें सर्वाधिक चालान नो पार्किंग के हैं. नो पार्किंग एरिया में वाहनों के खड़े होने से अन्य वाहन उनसे जाकर टकरा रहे हैं और हादसे हो रहे हैं. कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि उन्हें एक्सप्रेसवे से डाटा प्राप्त हो रहा है. यह डाटा सीधे सॉफ्टवेयर के जरिए कोटा ग्रामीण पुलिस तक पहुंच रहा है. इसमें चालान पहले ही जनरेट हो जाते हैं. इनमें से जिन चालानों पर पेनल्टी वसूली जा सकती है, उन पर पेनल्टी ली जाती है. जबकि शेष चालान न्यायालय में ही कंपाउंड हो रहे हैं.
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ATMS के जरिए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग : एक्सप्रेसवे पर बनने वाले और स्पीड के चालान कंपाउंड हो रहे हैं जबकि अनाधिकृत पार्किंग और लेन ड्राइविंग के उल्लंघन के मामले सीधे न्यायालय में भेजे जा रहे हैं. ऐसे मामलों में न्यायालय ही जुर्माना तय कर रहा है. एनएचएआई के कोटा प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल का कहना है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है. इस मॉनिटरिंग के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने और अवैध रूप से पार्किंग करने वाले वाहनों का डाटा सीधे पुलिस को शेयर किया जा रहा है. इसके बाद उनके चालान भी बना रहे हैं. ओवर स्पीड के मामले भी काफी आ रहे हैं. आने वाले समय में ट्रैफिक के मामले एटीएमएस का विस्तार किया जाएगा.
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15 दिन का ग्रीवेंस पीरियड भी : कोटा शहर के पुलिस उप अधीक्षक ट्रैफिक शक्ति सिंह दायमा ने बताया कि वर्तमान में कुछ ही उल्लंघन के मामलों पर चालान को कंपाउंड किया जा रहा है. शेष कंपाउंड नहीं हो रहे हैं. उन्हें न्यायालय में ही निस्तारण के लिए भेजा जा रहा है. न्यायालय से आदेश मिलने के बाद इन चालानों को पुलिस हटा देती है. इनमें ओवर स्पीड का चालान ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. छोटे वाहनों पर 1000 और वाणिज्य वाहन पर 2000 रुपए जुर्माना है. वहीं दोबारा गलती करने पर जुर्माना राशि बढ़ जाती है. जिसे कम्पाउंड किया जा सकता है, यानि ऑनलाइन भरा जा सकता है. लेन ड्राइविंग और हाईवे पर नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का चालान कंपाउंड नहीं होता है. इसका निस्तारण कोर्ट से होता है.
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23 नवंबर तक 1843 चालान : कोटा ग्रामीण के ट्रैफिक डाटा मैनेजमेंट का काम कर रहे कांस्टेबल रमेश गुर्जर ने बताया कि गत अक्टूबर माह में 781 चालान बनाए गए थे. जबकि 1 से 23 नवंबर तक 1843 चालान बने हैं. इनमें सर्वाधिक चालान नो पार्किंग के हैं. शुरुआत में एक्सप्रेसवे के सर्वर से डाटा आने के बाद में वाहन चालक को नोटिस चला जाता है. उस नोटिस के आधार पर वह अपनी ग्रीवेंस दे सकता है कि उसने गलती की है या नहीं. अगर उसकी ग्रीवेंस सही है, तो नोटिस को क्लियर कर दिया जाता है. अन्यथा उसका चालान जेनरेट हो जाता है. जिसमें ओवर स्पीड का चालान वह ऑनलाइन कहीं से भी जमा कर सकता है. इसके अलावा ऑफलाइन चालान यातायात पुलिस कार्यालय में जमा कर सकता है.
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राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित : सीनियर एडवोकेट विवेक नन्दवाना ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की चलती लेन या पेव्ड शोल्डर पर ट्रक, बस या अन्य भारी वाणिज्यिक वाहन अपनी सुविधा के लिए खड़ा करना प्रतिबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल, 2026 के अंतरिम आदेश में ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल निर्धारित पार्किंग, ले बाय या फिर निर्धारित वे साइट एमेनिटीज पर ही वाहन खड़ा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कैमरे, स्थान और समय दर्ज करने वाले फोटो व ई-चालान से प्रवर्तन का भी निर्देश दिया है.
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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 167 व 167ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन और ई-चालान की व्यवस्था है. यदि खड़े वाहन की लापरवाही और दुर्घटना के बीच कारण-संबंध साक्ष्य से स्थापित होता है, तो चोट के मामले में बीएनएस की धारा 125 और मृत्यु के मामले में धारा 106(1) विचारणीय हो सकती है. हाईवे पर गलत पार्किंग का चालान ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है. यदि उसी घटना में बीएनएस की धारा 285 का अलग आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है, तो पार्किंग के ई-चालान का भुगतान उस प्रकरण का निस्तारण नहीं करता. उसके लिए संबंधित न्यायालय में ही चालान जमा होगा.
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एक्सप्रेसवे पर इन पांच गलतियों पर बन रहा चालान :
- तय गति सीमा का उल्लंघन: वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय की गई है. ज्यादा गति से चलने पर भी चालान बनेगा. एक्सप्रेसवे पर कार 120, बस 100 और ट्रक 80 की स्पीड पर चल सकेंगे.
- अनऑथराइज्ड पार्किंग: एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने या खड़े करने पर भी चालान बनेगा. इसे अनऑथराइज्ड पार्किंग माना जाएगा.
- लेन ड्राइविंग उल्लंघन: लेन ड्राइविंग सिस्टम को स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा और लेन में ड्राइविंग नहीं करने पर चालान बनेगा.
- रॉन्ग साइड ड्राइविंग: रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी इसमें प्रतिबंधित है. ऐसे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
- सेक्शन स्पीड पर जुर्माना: एनएचएआई ने 10 किलोमीटर पर वीएसडीएस सिस्टम लगाया हुआ है. इसके अनुसार अगर कोई कार 5 मिनट से कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी को पूरा कर लेती है तो साफ हो जाएगा कि बीच में वाहन तेज चला है. ऐसे में उसका जुर्माना ओवर स्पीडिंग का बनेगा.