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EXPRESSWAY पर नो पार्किंग या लेन ड्राइविंग के उल्लंघन पर लगाना पड़ेगा कोर्ट का चक्कर, कैमरा से बने चालानों में सबसे ज्यादा अनाधिकृत पार्किंग के

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पार्क वाहन ( ETV Bharat Kota )

कोटा : दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. अभी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरा एक्सप्रेसवे तैयार नहीं हुआ है, लेकिन टुकड़े–टुकड़ों में एक्सप्रेसवे तैयार है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने एक्सप्रेसवे को पूरी तरह कैमरों की जद में रखा है. एक्सप्रेसवे पर बूंदी से शुरू हो रहे पैकेज नंबर 11 से कोटा में खत्म हो रहे पैकेज नंबर 16 तक 650 कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग शुरू हो गई है. इनके जरिए चालान बनाए जा रहे हैं. इसका डाटा पुलिस को भेजा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर नो पार्किंग और लेन ड्राइविंग के उल्लंघन के मामले कोर्ट भेजे जा रहे हैं.