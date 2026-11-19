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जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों को नहीं मिलेगा OPS का लाभ, न विभाग में होगा विलय

पंचायत सचिवों को OPS का लाभ नहीं देगी हिमाचल सरकार ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के तहत सेवाएं दे रहे पंचायत सचिवों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर के तहत सेवाएं दे रहे पंचायत सचिवों पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाने और विभाग में विलय को लेकर सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है. धर्मशाला में शीतकालीन सत्र में करसोग के विधायक दीप राज की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सरकार का न तो जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों का विभाग में विलय करने का विचार है और न ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की कोई योजना है. इसके पीछे सरकार ने अपने फैसले के पीछे संवैधानिक और सेवा नियमों का हवाला दिया है.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिव पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हैं और उनकी सेवा संबंधी व्यवस्था जिला परिषद कैडर के तहत निर्धारित है. सरकार 73वें संविधान संशोधन के दृष्टिगत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और स्वायत्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे में इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में विलय कर राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.