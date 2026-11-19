जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों को नहीं मिलेगा OPS का लाभ, न विभाग में होगा विलय
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के तहत सेवाएं दे रहे पंचायत सचिवों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर के तहत सेवाएं दे रहे पंचायत सचिवों पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाने और विभाग में विलय को लेकर सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है. धर्मशाला में शीतकालीन सत्र में करसोग के विधायक दीप राज की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सरकार का न तो जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों का विभाग में विलय करने का विचार है और न ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की कोई योजना है. इसके पीछे सरकार ने अपने फैसले के पीछे संवैधानिक और सेवा नियमों का हवाला दिया है.
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिव पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हैं और उनकी सेवा संबंधी व्यवस्था जिला परिषद कैडर के तहत निर्धारित है. सरकार 73वें संविधान संशोधन के दृष्टिगत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और स्वायत्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे में इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में विलय कर राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
OPS के दरवाजे भी बंद
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि OPS की बहाली राज्य सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए की गई है, जबकि जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिव संबंधित जिला परिषदों यानी पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हैं. इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लिया गया OPS बहाली का फैसला इन पर स्वतः लागू नहीं होता.
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आएंगे ये पंचायत सचिव
विधायक दीप राज ने सवाल में ये भी पूछा था कि सरकार जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर कब तक विचार कर रही है. इसके जवाब में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि ऐसा कोई विचार नहीं है. ये कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के तहत कार्यरत नहीं हैं. इसी कारण जिला परिषदों के अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन का प्रावधान किया गया है.
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