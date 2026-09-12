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कहानी सबसे बदनसीब कांग्रेस के गांधी की, अपनों ने पूछा न इतिहास में मिली जगह, पुण्यतिथि-जयंती पर भी नहीं करता कोई याद

विद्या मंदिर हाई स्कूल से फिरोज की शुरू हुई पढ़ाई : फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम रतिमाई था. फिरोज अपने पांच भाई बहनों में सबसे छोटे थे. फिरोज का परिवार मूल रूप से दक्षिण गुजरात के भरूच का रहने वाला था. उनका पुश्तैनी घर अभी भी कोटपारीवाड़ में स्थित है. 1920 के दशक की शुरुआत में अपने पिता के निधन के बाद फिरोज अपनी माता के साथ इलाहाबाद में उनकी अविवाहित मौसी शिरीन कमिसारीट के पास रहने चले गए जो यहीं के लेडी डफरिन अस्पताल में एक सर्जन थीं. इलाहाबाद के ही विद्या मंदिर हाई स्कूल से फिरोज गांधी ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, फिर ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक किया.

सोशल मीडिया पर भी कोई जिक्र नहीं : इसी तरह 12 सितंबर को फिरोज गांधी की जयंती पर हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस हैंडल से पोस्ट किया, स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर सांसद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता फिरोज गांधी की जयंती पर सादर नमन. फिर वही मैसेज दोहरा दिया गया, जो पुण्यतिथि पर किया गया था. इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस हो या फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिरोज गांधी नजर नहीं आए.

हिस्ट्री ऑफ़ कांग्रेस हैंडल ने ही रखा याद : हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नाम से एक्स हैंडल से आठ सितंबर को पुण्यतिथि पर और 12 सितंबर को फिरोज गांधी की जयंती पर संदेश जरूर आया. पुण्यतिथि पर हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस हैंडल से पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई. लिखा गया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई. सांसद के रूप में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जवाब देही और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया. लोकतांत्रिक मूल्य और संसदीय परंपराओं के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.

रायबरेली में थे राहुल, नहीं किया याद : कांग्रेस को यहां से हरा पाना लगभग असंभव है. आठ सितंबर को जिस दिन फिरोज गांधी की पुण्यतिथि थी उस दिन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी रायबरेली के ही दौरे पर थे, लेकिन फिरोज गांधी को उन्होंने याद तक नहीं किया. बताया जाता है कि रायबरेली में स्थानीय नेताओं ने फिरोज गांधी को याद किया, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. 12 सितंबर को जयंती पर भी गांधी परिवार से भी ने याद नहीं किया.

कब्र पर कोई नहीं गया : बीती आठ सितंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कांग्रेस के पूर्व सांसद, इंदिरा गांधी के पति, सोनिया गांधी के ससुर, राहुल और प्रियंका गांधी के दादा फिरोज गांधी की पुण्यतिथि थी. गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कब्र पर झांकने तक नहीं गया. गौर करने वाली बात यह है कि रायबरेली संसदीय सीट जो कांग्रेस की पारिवारिक सीट मानी जाती है, पहली बार फिरोज गांधी ने ही जीती थी. दो बार वे यहां से सांसद रहे थे.

आइए हम जानते हैं कि फिरोज गांधी कौन थे? कैसे नेहरू परिवार में उनकी एंट्री हुई? किस तरह इंदिरा गांधी से उनका विवाह हुआ और कैसे उन्होंने राजनीति में रहते हुए राजनीतिक मूल्यों का पालन किया. किस तरह कांग्रेस परिवार के साथ खड़े रहे और क्यों कांग्रेस परिवार ने ही उन्हें पूरी तरह भुला दिया.

आठ सितंबर को फिरोज जहांगीर गांधी की पुण्यतिथि थी और 12 सितंबर को जयंती, लेकिन सोनिया गांधी, गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी ने भी फिरोज गांधी की प्रयागराज के कब्रिस्तान में स्थित कब्र पर शीश झुकाना तो दूर, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पर याद करने की जहमत नहीं उठाई. अब इसे लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

लखनऊ : कांग्रेस पार्टी ने अपने महापुरुषों में नेहरू, इंदिरा और राजीव को तो हमेशा याद रखा, लेकिन फिरोज गांधी को पूरी तरह से भुला दिया. फिरोज गांधी की पुण्यतिथि हो या जयंती, उनकी कब्र पर कभी फूल भी चढ़ाने गांधी परिवार से कोई नहीं जाता और न ही उन्हें किसी अन्य तरह से याद करता है. सोशल मीडिया के इस युग में भी गांधी परिवार ने अपने को फिरोज गांधी से दूर कर रखा है.

कैसे हुई फिरोज और इंदिरा की मुलाकात : फिरोज और इंदिरा की मुलाकात साल 1930 में हुई थी. देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थीं. उस समय फिरोज गांधी ने उनकी काफी देखभाल की थी. कमला नेहरू का हाल-चाल जानने के लिए फिरोज अक्सर उनके घर जाते थे. इस दौरान उनके और इंदिरा गांधी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. यही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब 1937 में सोमरिवल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया तो वहां पर भी फिरोज गांधी से उनकी मुलाकात होती थी. इलाहाबाद से परिचय था तो यह मुलाकात ज्यादा बढ़ने लगी थी. फिरोज लंदन स्कूल ऑफ ईकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे. फिरोज गांधी जब इलाहाबाद में रहने लगे उस दौरान वे आनंद भवन जाते रहते थे.

लखनऊ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में लगी नेहरू की प्रतिमा. (Photo Credit; ETV Bharat)

फिरोज-इंदिरा साथ गए थे जेल : इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी. मार्च 1942 को इलाहाबाद के आनंद भवन में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इंदिरा और फिरोज का विवाह हुआ था. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान फिरोज गांधी काफी मुखर रहे. 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी साथ में जेल भी गए.

मौत के समय इंदिरा विदेश में थीं : फिरोज-इंदिरा गांधी के दो बेटे थे. 1944 में राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी का जन्म हुआ था. हालांकि ऐसी भी चर्चाएं हैं कि शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच काफी अनबन हो गई थी. 1949 में इंदिरा गांधी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पिता का घर संभालने के लिए फिरोज को छोड़कर चली गईं. हालांकि बाद के सालों में ऐसा कहा जाता है कि जब फिरोज गांधी की तबीयत खराब होने लगी उस दौरान उनकी देखभाल के लिए इंदिरा गांधी मौजूद रहती थीं. स्वास्थ्य काफी खराब होने के चलते आठ सितंबर 1960 को हार्ट अटैक से फिरोज गांधी का निधन हो गया था. उस वक्त उनकी पत्नी इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ विदेश दौरे पर गई हुई थीं.

मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज गांधी ने की थी शादी. (फोटो साभार-विकीपीडिया)

फिरोज ने राजनीति में बनाई अलग पहचान : फिरोज गांधी ने नेहरू परिवार से रिश्ता जुड़ने के बाद भी अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई. कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई. जवाहरलाल नेहरू से फिरोज गांधी की शुरुआत से ही नहीं बनती थी, इसलिए जब उन्होंने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो इस बारे में नेहरू से कोई सलाह मशविरा ही नहीं किया. इससे नेहरू नाराज भी हुए, लेकिन फिरोज को कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने यहां से जीत हासिल की.

रायबरेली से दो बार सांसद रहे : लगातार रायबरेली से दो बार फिरोज गांधी सांसद रहे. 1952 के आम चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की. इसके बाद 1957 में भी उन्हें कोई हरा नहीं पाया. 1967 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतती रहीं. 1999 से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीट का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद अब इस सीट से राहुल गांधी सांसद हैं. सिर्फ 1977 से 1980 के बीच ही यह सीट किसी दूसरी पार्टी के हाथ गई थी. उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ.

फिरोज गांधी को नेहरू नहीं करते थे पसंद. (फोटो साभार-विकीपीडिया)

नेहरू सरकार के वित्त मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा : फिरोज ने संसद में अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया, जबकि सरकार उनके ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, लेकिन उन्होंने मुद्दे उठाने में किसी तरह का कभी कोई समझौता ही नहीं किया. इससे नेहरू उन्हें और भी ज्यादा नापसंद करने लगे. एलआईसी के एक मामले में फिरोज गांधी के विरोध के कारण जवाहरलाल नेहरू सरकार की कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे टीटी कृष्णमाचारी को त्यागपत्र देना पड़ गया था.

नेहरू हो गए थे असहज : एलआईसी ने कोलकाता के एक उद्योगपति की कंपनियों में वित्त मंत्री के कहने पर सवा करोड़ रुपए का निवेश किया था. तथ्यों सहित फिरोज गांधी ने संसद में यह सवाल खड़ा कर दिया. मामले की जांच पार्लियामेंट्री कमिटी से करने की मांग कर डाली. इसके बाद प्रेशर में आई नेहरू सरकार ने मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की न्यायिक जांच कराई. गड़बड़ी के संकेत मिलने पर टीटी कृष्णमाचारी को वित्त मंत्री पद छोड़ना पड़ गया था. नेहरू के लिए फिरोज की इस तरह से आवाज उठाना बिल्कुल असहज लगने लगा. इसके बाद उनके बीच दूरियां और बढ़ गईं.

जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव के साथ फिरोज गांधी. (फोटो साभार-विकीपीडिया)

फिरोज ने पेश किया था पहले प्राइवेट बिल, जो बना था कानून : फिरोज गांधी प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करते थे. वह एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक थे. वे पहले ऐसे सांसद थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पत्रकारों को संसदीय कार्यवाही को प्रकाशित करने के लिए 1956 में एक प्राइवेट बिल पेश किया था, जो बाद में संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण अधिनियम) 1956 के रूप में कानून बना था. इस बिल के पास होने के बाद मीडिया को संसद की कार्यवाही के बारे में लिखने की परमिशन मिली थी. संसदीय इतिहास में यह एकमात्र प्राइवेट बिल था जिसे सदन ने मंजूर किया और इसे कानून भी बनाना पड़ा.

योगी सरकार के मंत्री बोले- स्वार्थी परिवार : राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, यह ऐसा स्वार्थी परिवार है जिनका स्वार्थ अगर मां से सिद्ध नहीं हो तो मां को भी कह देंगे, यह मेरी मां नहीं है. ऐसी नजीरें गांधी खानदान में देखने को प्राय: मिल जाती हैं. हमारी संस्कृति में पोते और बाबा का जो रिश्ता ऐसा होता है अगर एक बार दिनभर में बाबा अपने पोते को देख न ले तो संतोष नहीं होता. अगर इनके खून में भारतीय संस्कृति होती तो यह अपने बाबा फिरोज गांधी का सम्मान करते, लेकिन भारतीय संस्कार, संस्कृति विहीन राहुल गांधी का खानदान केवल राजनीति के लिए अपने परिवार का भी उपयोग करता है.

जो परिवार वोट मिले इसके लिए अपनी बेटी का नाम अंग्रेज क्रिश्चियन मिराया कर देता है, जो परिवार अपने बेटे का मुसलमान का वोट मिले इसलिए मुस्लिम नाम रेहान रख देता है, इसलिए मैं समझता हूं यह परिवार नहीं है. यह परिवार के भीतर भी व्यापार करते हैं. इनका लाभ अगर होगा तो बाप को बाप कहेंगे, नहीं तो बाप को बाप कहने से भी मना कर देंगे. दिनेश प्रताप सिंह: राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)



कांग्रेस दिखावा नहीं करती : प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा, कांग्रेस पार्टी सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और जिनका इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में योगदान है उनको याद करती है. फिरोज गांधी को भी याद करती है, लेकिन हम दिखावा नहीं करते और न तो हम सवाल करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी की डेथ हुई तो उन्होंने सिर क्यों नहीं मुड़वाया. माता जी के अंतिम संस्कार के अगले दिन वह क्यों चुनाव प्रचार करने पश्चिम बंगाल चले गए. योगी आदित्यनाथ की माता जी की जब डेथ हुई तो वह क्यों नहीं उनके अंतिम संस्कार में गए? हम किसी पर सवाल नहीं करते न तो किसी को अधिकार है कि वह दूसरे पर सवाल करे.

फिरोज गांधी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. उनका इस देश की आजादी की लड़ाई में योगदान है और आजादी के बाद भी बड़ा योगदान है. हम सब उनको याद करते हैं. गांधी परिवार याद करता है. यह बीजेपी का एक नैरेटिव है. भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति करती है. वह दूसरे पर सवाल खड़ा करती है. पहले अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए. अंशू अवस्थी: प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस



गांधी परिवार में नहीं थी एकता : वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रभात रंजन दीन का कहना है कि गांधी परिवार में शुरुआत से ही एकता नहीं रही.

इंदिरा गांधी ने जब फिरोज गांधी से शादी की तो जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे. सोनिया गांधी ने जब राजीव गांधी से शादी की तो इंदिरा गांधी खुश नहीं थीं. फिरोज इंदिरा गांधी का रिश्ता भी कुछ ही साल तक खुशी से चला. इसके बाद दोनों में अनबन हो गई थी. यह रिश्ता महज नाम का रिश्ता रह गया. दोनों के दो बच्चे हुए संजय गांधी और राजीव गांधी, तो इन दोनों परिवारों में भी आपस में नहीं बनी.

शायद यही वजह है कि गांधी परिवार नेहरू, इंदिरा और राजीव को ही स्वीकार करता है, फिरोज गांधी कभी उनके सांचे में सेट बैठे ही नहीं. वजह यह भी है कि वह काफी मुखर थे. उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया. संसद में अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई जो नेहरू को नागवार गुजरा था. रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा तब भी नेहरू से सलाह मशविरा नहीं किया. यह सब ऐसी बातें हैं जो गांधी परिवार को अब तक चुभती हैं.

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