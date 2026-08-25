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सरकारी अधिकारी जनता के पैसे के मालिक नहीं, सिर्फ कस्टोडियन, टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी क्यों? : हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की टिप्पणी, टैक्सपेयर के पैसे बर्बाद करने की अनुमति किसी को नहीं. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Highcourt on taxpayers money
सरकारी अधिकारी जनता के पैसे के मालिक नहीं : हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 12:15 PM IST

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जबलपुर : जनता के पैसे का सरकारी अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में वन विभाग के चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट शुभ रंजन सेन को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी को भी टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने की अनुमति नहीं है.

इतना ही नहीं, सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा कि जब सरकारी अधिवक्ता थे तो निजी अधिवक्ता क्यों हायर किया गया? और कोर्ट ने जब आदेश दे दिया था तो मजदूर की मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया? हाईकोर्ट ने वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद होकर जवाब देने के लिए बुलाया है.

इस मामले पर चल रही थी सुनवाई

दरअसल, सतना के अमरपाटन और रामनगर में 2014 से लेकर 2016 तक 25 वन सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे. इन सभी की नियुक्ति अंशकालिक थी. इन्हें स्थाई नौकरी नहीं दी गई थी लेकिन काम करने के बाद भी इन वन सुरक्षा श्रमिकों को मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा था. इन कर्मचारियों ने सबसे पहले 2019 में श्रम आयुक्त के सामने अपनी समस्या रखी. श्रम आयुक्त ने मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने के निर्देश दिए लेकिन इसके बावजूद इन कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला. इसके बाद यह कर्मचारी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे. हाई कोर्ट ने भी 22 दिसंबर 2022 को आदेश दिया कि इन कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन दिया जाए.

CHIEF CONSERVATOR FOREST HIGH COURT
याचिका पर असंतुष्टि दिखाते हुए हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती (Source- MP HIGHCOURT)

कोर्ट ने पूछा- सरकारी पैसों का दुरुपयोग क्यों?

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हुआ बल्कि वन विभाग ने 2023 में 22 दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिव्यू पिटीशन दायर की. इस रिव्यू पिटीशन में वन विभाग ने सरकारी अधिवक्ता से पैरवी करवाने के बजाय एक निजी अधिवक्ता से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखवाया. 21 अगस्त 2026 को जब इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने प्राइवेट एडवोकेट की उपस्थिति पर सवाल खड़े किए.

अधिकारी जनता के पैसों के मालिक नहीं, सिर्फ कस्टोडियन : हाईकोर्ट

जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट सुबरंजन सेन को कड़ी फटकार लगाई. जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पास सरकारी वकीलों की फौज है. इसके बावजूद आपने रिव्यू पिटीशन के लिए निजी अधिवक्ता क्यों हायर किया? जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि टैक्सपेयर के पैसे को बर्बाद करने की अनुमति किसी को नहीं है. अधिकारी जनता के पैसे के मालिक नहीं है यह सिर्फ कस्टोडियन है.

कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं

जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में लिखा है कि कोई भी अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है और मध्य प्रदेश के चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट शुभ रंजन सेन 18 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर यह बताएंगे कि निजी अधिवक्ता को हायर करने का काम किस अधिकारी ने किया है. जस्टिसस विवेक अग्रवाल न यह भी पूछा कि जब कोर्ट आदेश दे चुका था तो इस मामले में रिव्यू पिटीशन क्यों लगाई गई? इसके साथ ही मजदूरों को अबतक न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया गया?

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में सीएम से लेकर हाईकोर्ट तक के फर्जी लेटर, कहीं ट्रांसफर तो कहीं कोर्ट केस रुकवाने की कोशिश

इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट सुबरंजन सेन को यह बताना होगा कि जब सरकारी अधिवक्ता मध्यप्रदेश सरकार के पास हैं, तो उन्होंने निजी अधिवक्ता क्यों हायर किया और अब तक मजदूरों की तनख्वाह क्यों नहीं दी गई.

सब इंस्पेक्टर की वेतनवृद्धि रोके जाने का मामला

वहीं, एक अन्य मामले में सब इंस्पेक्टर को दंडित करने के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इसमें याचिकाकर्ता डीएसपी (2006 में सब इंस्पेक्टर) ने पुलिस की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई थीं. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस नियमों के तहत सब इंस्पेक्टर को सजा दंडित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को प्राप्त है. याचिकाकर्ता डीएसपी लज्जा शंकर मिश्रा की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह 2006 में वह सब-इंस्पेक्टर के रूप में छतरपुर में पदस्थ थे. इस दौरान उनके व एएसआई के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी. विभागीय जांच में एएसआई को दोषमुक्त कर दिया और पुलिस अधीक्षक ने उनकी सालाना वेतन वृद्धि रोके जाने की सजा से दंडित किया था. याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों की धारा 18(1) के तहत नियुक्ति अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी ही कर्मचारी को बड़ी सजा से दंडित कर सकते है. हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर को सजा दंडित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को प्राप्त है.

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