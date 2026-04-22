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इलाहाबाद हाईकोर्ट: सिर्फ दो मुकदमों के आधार पर किसी को गुंडा नहीं कहा जा सकता

एक या दो आपराधिक मामलों के आधार पर किसी को 'गुंडा' घोषित करना व्यक्ति और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:02 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, केवल एक या दो आपराधिक मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को 'गुंडा' घोषित नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि ऐसा करना व्यक्ति और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है.

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह टिप्पणी बुलंदशहर के सतेंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें छह महीने के जिला बदर आदेश को चुनौती दी गई थी, यह आदेश बुलंदशहर के अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा पारित किया गया था, जिसे मेरठ मंडल के आयुक्त ने भी बरकरार रखा था.

प्रशासन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों के आधार पर उसे आदतन अपराधी बताते हुए समाज के लिए खतरा माना था. यह भी कहा गया था कि उसकी गतिविधियों से इलाके में भय का माहौल बन गया है, जिससे लोग उसके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं.

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदतन अपराधी साबित करने के लिए केवल कुछ अलग-थलग घटनाएं पर्याप्त नहीं हैं. अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई के लिए यह दिखाना जरूरी है कि व्यक्ति लगातार अपराधों में लिप्त रहता है.

अदालत ने अपने पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक या दो मामलों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति आदतन अपराधी है, साथ ही यह भी कहा गया कि यदि घटनाओं के बीच लंबा अंतर हो तो आदतन होने का तत्व और भी कमजोर हो जाता है, इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को केवल दो मामलों के आधार पर गुंडा घोषित करना उचित नहीं है. इसलिए उसके खिलाफ की गई पूरी कार्यवाही को अवैध ठहराते हुए रद्द कियी जाता है.

वहीं, एक दूसरे केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के हलदारपुर पुलिस की चार्जशीट व उस पर मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी केस कार्यवाही को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने बजरंगी सहाय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक कृष्ण सिंह चंदेल को सुनने के बाद दिया है, याची के अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक कृष्ण सिंह चंदेल का कहना है कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस केस नहीं चलाया जा सकता, नियमानुसार इसमें इस्तगासा कार्यवाही ही की जा सकती है, मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सम्मन जारी करके विधिक गलती की है, इसलिए केस कार्यवाही रद्द की जाए और अदालत को इस्तगासा दर्ज कर सुनवाई करने का आदेश दिया जाए.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा जारी सम्मन व संज्ञान आदेश और पुलिस की चार्जशीट रद्द कर दी तथा मजिस्ट्रेट को इस्तगासा दर्ज कर सुनवाई करने का निर्देश दिया.

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