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Nepal Flood: 11 दिन बाद भी लापता हैं बिहार के तीन युवक, खाली हाथ लौटे भाई, इंतजार में पत्नी-मां और बच्चे

पीड़ित परिवार पिछले दिनों नारायण घाट भी गया था, जहां नेपाल से बहकर नदी में काफी शव आए थे. अपनों की पहचान के लिए परिजनों ने डीएनए टेस्ट कराकर रिपोर्ट जमा की है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है. नेपाल सरकार से भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली है कि तीनों लोग कहां हैं. परिजनों ने स्थानीय डीएम, सीएम, नेपाल सरकार और दोनों देश के एंबेसी में जानकारी दे दी है. उन्होंने अपील की है कि किसी भी प्रकार की सूचना मिले तो तुरंत बताएं. परिवार की भारत सरकार से मांग है कि उनके तीनों भाइयों का पता लगाया जाए.

"29 अगस्त को काठमांडू गए. वहां जाकर उन्होंने कंपनी के अधिकारी से संपर्क किया और चार दिनों तक भाई की खोजबीन करते रहे, लेकिन कंपनी ने भी कोई सही जवाब नहीं दिया." -वीरेंद्र प्रसाद, प्रमोद प्रसाद के भाई

प्रमोद प्रसाद के भाई वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि 26 अगस्त को सुबह 9 बजे न्यूज चैनल में खबर आई कि नेपाल में भयंकर बाढ़ आई है. खबर देखने के बाद उन लोगों ने नेपाल में रह रहे भाई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. इस कारण पूरे परिवार की चिंता काफी बढ़ गई.

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और त्रिशूली नदी की त्रासदी में पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के तीन लोग लापता हैं. लापता लोगों में रामबाबू साह, प्रमोद प्रसाद और मुनील शाह शामिल हैं. ये लोग हाइड्रो प्लांट अमस्ता कंपनी में काम करते थे, जो त्रिशूली नदी के पास है. घटना के 11 दिनों बाद भी इनका कुछ नहीं पता चला. परिवारों की जिंदगी को लंबे इंतजार में बदल गया है.

मोतिहारी: अपने छोटे भाई रामबाबू साह की तलाश में नेपाल गए बड़े भाई वीरेंद्र प्रसाद वापस घर लौट आए हैं. उनके साथ कोई अच्छी खबर नहीं आई है. घर पहुंचते ही उन्होंने परिजनों से कहा कि "बऊआ कहीं ना मिलल". इसके बाद परिवार की बची हुई उम्मीद एक बार फिर इंतजार में खत्म हो रही है.

लापता प्रमोद प्रसाद की उम्र 44 वर्ष है. वह केसरिया प्रखंड के बथना पंचायत के जगिराहा गांव के वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हैं. उनके परिवार में पत्नी वीणा देवी और तीन बच्चे हैं, जिनमें 12 वर्षीय प्रियंका, 10 वर्षीय सलोनी और 8 वर्षीय बेटा सुंदरम शामिल हैं. पत्नी वीणा देवी ने बताया कि 25 अगस्त की रात में फोन पर 9 बजे अंतिम बार बात हुई थी. इसके बाद से कोई बात नहीं हुई. उन्होंने मोबाइल पर न्यूज़ देखी तो सोचा कि लोग इधर-उधर भाग गए होंगे, लेकिन तीन दिनों तक फोन नहीं आया तो वे घबरा गए.

"पति किसी भी हालत में मिल जाएं, सरकार उन्हें खोजकर ला दे. अगर वे बीमार भी होंगे तो वे किसी तरह भीख मांगकर उनका इलाज कराउंगी. पति के बिना बच्चों का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है." -वीणा देवी, प्रमोद प्रसाद की पत्नी

लापता मुनील शाह की उम्र 32 वर्ष है. उनके परिवार में पत्नी किरण कुमारी और तीन बच्चे हैं. उनकी 12 वर्षीय जीविका, 11 वर्षीय तान्या और 8 वर्षीय बेटा शिवम लगातार अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहे हैं. कृष्णा प्रसाद के दो बेटे नेपाल में काम कर रहे थे, जिनकी गुमशुदगी के बाद से घर की स्थिति काफी खराब है. मुनील शाह की पत्नी किरण कुमारी भी पति की याद में फूट-फूटकर रोने लगीं. उनकी आंखों में सिर्फ अपने पति के लौटने की उम्मीद थी.

मोतिहारी में सूना पड़ा घर (ETV Bharat)

"बच्चों की कमी और पत्नी की जरूरत की चीजों का ख्याल पति के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है. हमलोग सरकाल से मांग करते हैं कि मेरे पति की तलाश की जाए" -किरण कुमारी, मुनील शाह kकी पत्नी

तीसरे लापता शख्स रामबाबू साह की उम्र 51 वर्ष है. उनकी पत्नी का नाम रीता देवी है और उनके चार बच्चे हैं. उनका बड़ा बेटा जयंत 18 वर्ष का है और इंटर की पढ़ाई कर रहा है. 7 वर्षीय दर्शित कक्षा एक में पढ़ता है, बेटी सोनम 22 वर्ष की है और बीए की पढ़ाई कर रही है, जबकि 12 वर्षीय रिया कक्षा सात में पढ़ती है.

रामबाबू साह और मुनील साह दोनों भाई हैं. इन दोनों की मां अपने दोनों बेटों की राह में घर के मुख्य गेट पर बैठकर लगातार बाहर निहार रही है. वह टकटकी लगाए अपने बच्चों के लौटने की राह देख रही है. पूरे परिवार की नजरें अब भी लगातार मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टिकी हैं. घर में बजने वाली फोन की हर घंटी कुछ पल के लिए उम्मीद जगाती है कि शायद लापता अपनों की कोई अच्छी खबर आई हो.

मोतिहारी में सूना पड़ा गांव (ETV Bharat)

रेस्क्यू टीम से आखिरी उम्मीद

नेपाल के त्रिशूली नदी के मेलौंग क्षेत्र में अभी भी सघन तलाश अभियान जारी है. लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलने से तीनों परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. अब परिजनों और गांव के लोगों को रेस्क्यू टीम की ओर से आने वाली किसी सकारात्मक खबर का बेसब्री से इंतजार है.

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