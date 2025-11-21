ETV Bharat / state

अब सल्फर नहीं, अर्जुन, बबूल, बहेड़ा व हर्र की छाल से साफ होगी शक्कर, बढ़ेगी गुणवत्ता, कानपुर NSI के असिस्टेंट प्रोफेसर का दावा

सहायक प्रोफेसर महेंद्र यादव ने इसपर शोध किया है. उन्होंने दावा किया, अभी तक भारत में इस तरह का शोध कार्य नहीं हुआ है.

रोजागांव शुगर मिल में एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद एनएसआई के सहायक प्रो. महेंद्र यादव.
रोजागांव शुगर मिल में एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद एनएसआई के सहायक प्रो. महेंद्र यादव. (Photo Credit; NSI Media Cell)
कानपुर : देश में 80 से 85 प्रतिशत शुगर मिलों में शक्कर को साफ करने के लिए सल्फर का उपयोग होता है. साथ ही कई और केमिकल्स की भी मदद ली जाती है. इससे कहीं न कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और मिलों पर खर्च अधिक आता है. पर अब ऐसा नहीं होगा. शक्कर को अर्जुन, बबूल, बहेड़ा, हर्र जैसे पौधों की छाल से साफ किया जा सकेगा. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) के सहायक प्रोफेसर महेंद्र यादव ने इसपर शोध किया है. उन्होंने दावा किया, अभी तक भारत में इस तरह का शोध कार्य नहीं हुआ है. इस शोध से अब चीनी को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, जिससे इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और इससे अशुद्धियां पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी.

अर्जेंटीना के पौधे का रस मंगाकर लैब में किया प्रयोग : एनएसआई के सहायक प्रोफेसर महेंद्र यादव ने बताया, इस शोध कार्य को करने के लिए अप्रैल 2025 में संस्थान की लैब में प्रयोग शुरू किया. इसके लिए जूस का विकल्प चुना और अर्जेंटीना में मिलने वाले पौधे- कुबरैचो का रस मंगाया. इस रस में टैनिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शक्कर को साफ करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है. जब उन्हें लैब में सार्थक और सफल परिणाम मिले, फिर उसके बाद वह नवंबर माह में ही लखनऊ-फैजाबाद रोड स्थित रोजागांव शुगर मिल पहुंचे और यहां कॉमर्शियल लेवल पर अपने प्रयोग को करते हुए 70 प्रतिशत चीनी को साफ करके दिखाया.

मिलों का खर्च कम होगा : सहायक प्रोफेसर महेंद्र यादव ने बताया, इस शोध कार्य से चीनी मिल संचालकों को लाभ होगा. जब वह शक्कर की सफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर सल्फर व केमिकल की अपेक्षा इस प्रक्रिया से खर्च कम आएगा. इसी तरह सल्फर का उपयोग न होने से वातावरण शुद्ध रहेगा. उन्होंने बताया, अधिकतर चीनी मिलों में फ्लाकुलेंट केमिकल का उपयोग किया जाता है, जो शरीर की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता.

