''आग में रोजी-रोटी का जरिया खत्म होते देखते रहे, कुछ कर न सके'' पीड़ितों की खाक हो गई उम्मीद
शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग के कारण करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
Published : May 23, 2026 at 3:04 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट में बीती रात सब कुछ सामान्य था. दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें बंद कर घर लौट चुके थे. किसी ने अगले दिन की बिक्री के सपने देखे थे, तो किसी ने त्योहारों के मौसम में बढ़ने वाले कारोबार की उम्मीदें दिल में संजो रखी थीं. लेकिन रात करीब 11 बजकर 57 मिनट पर एक ऐसी चिंगारी उठी, जिसने देखते ही देखते सैकड़ों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी.
मार्केट के गेट नंबर पांच के पास अचानक आग भड़क उठी. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. लकड़ी, फोम और पॉलिश से भरी दुकानों में आग ऐसे फैल रही थी, मानो सब कुछ निगल जाना चाहती हो, आसमान में उठती लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं, आसपास के लोग घरों की छतों पर चढ़कर डर और बेबसी के साथ यह का मंजर देख रहे थे.
शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट आग की घटना
स्थानीय निवासी अश्वख हँसारी ने बताया कि जब उन्हें आग की खबर मिली तो वे तुरंत छत पर पहुंचे, दूर से ही आग की गर्मी महसूस हो रही थी, पूरा इलाका धुएं और चीख-पुकार से भर चुका था. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन संकरी गलियों और अव्यवस्थित तारों के कारण राहत कार्य में काफी मुश्किलें आईं. घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.
''अब बिक्री नहीं जिंदगी खत्म हो गई''
सुबह जब दुकानदार वहां पहुंचे, तो उनकी आंखों के सामने सिर्फ राख बची थी. 13 साल से दुकान चला रहे नशीद अहमद टूट चुके थे, उनकी आंखों में आंसू थे. उन्होंने कहा कि त्योहार आने वाले थे, अच्छी बिक्री की उम्मीद थी लेकिन अब बिक्री नहीं, जिंदगी ही खत्म हो गई. सोनिया विहार निवासी पप्पू भगत, जो रोज इस मार्केट से गुजरते थे, दुखी आवाज में बोले, पहले यहां रौनक थी, अब सिर्फ राख बची है इस आग ने न सिर्फ दुकानदारों को बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों और मजदूरों तक की जिंदगी पर चोट पहुंचाई है.
लगभग 200 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक
बताया जा रहा है कि करीब 800 से 900 दुकानों में से लगभग 200 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन सपनों का था, जिन्हें लोगों ने सालों की मेहनत और कर्ज लेकर बनाया था. यह हादसा एक बार फिर सवाल छोड़ गया कि आखिर कब तक लापरवाही की आग मेहनतकश लोगों की जिंदगी जलाती रहेगी?
बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लगी थी. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी मार्केट धुएं और लपटों से घिर गई. घटना की सूचना रात 11:57 बजे फायर कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं. रात करीब 1:20 बजे तक 23 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी थीं और आग बुझाने का अभियान लगातार जारी रहा.
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