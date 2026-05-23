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''आग में रोजी-रोटी का जरिया खत्म होते देखते रहे, कुछ कर न सके'' पीड़ितों की खाक हो गई उम्मीद

फर्नीचर मार्केट आग की घटना पर पीड़ित लोगों की प्रतिक्रिया ( ETV Bharat )