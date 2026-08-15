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15 अगस्त से नया ट्रैफिक नियम: हेलमेट-सीट बेल्ट का चालान अब सीधे जाएगा कोर्ट

नई व्यवस्था में वायु और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी देने का प्रावधान है.

New traffic rules come into effect.
यातायात व्यवस्था को संभालते ट्रैफिक पुलिस कर्मी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं. 15 अगस्त यानी आज से 23 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों में सड़क पर ही जुर्माना वसूलने की कंपाउंडिंग व्यवस्था खत्म कर दी गई है. अब इन मामलों में प्रवर्तन अधिकारी केवल चालान बनाएंगे और प्रकरण न्यायालय में भेजा जाएगा. जुर्माने का निस्तारण कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-200 के तहत कंपाउंडिंग से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है. मंत्रालय की ओर से 24 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के बाद यह नई व्यवस्था 15 अगस्त से पूरे देश में प्रभावी हो गई है. यह बदलाव अप्रैल 2026 में संसद से पारित जन विश्वास अधिनियम के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधनों के अनुरूप है.

हेलमेट और सीट बेल्ट के चालान भी कोर्ट जाएंगे: डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, बिना बीमा वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, बिना परमिट वाहन चलाना और परमिट की शर्तों का उल्लंघन जैसे मामलों में मौके पर जुर्माना जमा कराकर मामला खत्म नहीं होगा. इन मामलों में चालान बनाकर न्यायालय भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई कोर्ट के स्तर पर होगी.

पढें: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला पुलिस का डंडा, 9 दिनों में 79,195 चालान, इन पर हुई कार्रवाई

इन 23 तरह के मामलों में बदली व्यवस्था

  • बिना आवश्यक दस्तावेज वाहन चलाना
  • वाहन में अनधिकृत मॉडिफिकेशन
  • वायु प्रदूषण से जुड़े उल्लंघन
  • ध्वनि प्रदूषण से जुड़े उल्लंघन
  • बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाना
  • बिना फिटनेस वाहन चलाना
  • बिना परमिट वाहन चलाना
  • परमिट की शर्तों का उल्लंघन
  • ओवरलोड वाहन चलाना
  • निर्धारित सीमा से अधिक सामान बाहर निकालना
  • निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना
  • सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना
  • हेलमेट नहीं पहनना
  • निषेध क्षेत्र में हॉर्न बजाना
  • मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल
  • बिना बीमा वाहन चलाना

पहली बार चेतावनी, दोबारा उल्लंघन पर कार्रवाई: नई व्यवस्था में वायु और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी देने का प्रावधान है. दोबारा उल्लंघन मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी. इसी तरह बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फिटनेस वाले वाहन पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी दी जाएगी, जबकि दोबारा उल्लंघन होने पर मामला कोर्ट के जरिए निस्तारित होगा.

अब सड़क पर नहीं भर सकेंगे जुर्माना: अब तक ट्रैफिक पुलिस या प्रवर्तन अधिकारी कई मामलों में मौके पर ही चालान काटकर जुर्माना वसूल लेते थे और मामला वहीं खत्म हो जाता था. नई व्यवस्था में अधिकारी केवल चालान बनाएंगे. इसके बाद प्रकरण न्यायालय में पेश होगा. कोर्ट के आदेश के बाद ही संबंधित व्यक्ति को जुर्माना जमा करना होगा. नई व्यवस्था से जहां मौके पर होने वाली कंपाउंडिंग खत्म होगी. वहीं, इन मामलों के निस्तारण में पहले की तुलना में ज्यादा समय लग सकता है. वाहन चालकों को अब चालान के बाद न्यायालय की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

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